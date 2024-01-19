https://ria.ru/20240119/pomilovanie-1922246778.html

Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа

Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа - РИА Новости, 19.01.2024

Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа

Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в случае избрания пообещала в эфире CNN помиловать РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:40

2024-01-19T06:40

2024-01-19T06:40

в мире

сша

дональд трамп

никки хейли

оон

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в случае избрания пообещала в эфире CNN помиловать экс-президента Штатов Дональда Трампа, если того признают виновным: "последнее, что нам нужно - это 80-летний президент, сидящий в тюрьме". "Последнее, что нам нужно, - это 80-летний президент, сидящий в тюрьме", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности помилования Трампа. При этом Хейли отметила, что осуждение Трампа и тюремный срок "еще больше разделят страну". Возможность помилования она сочла "исцелением" для страны. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240119/tramp-1922234801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, дональд трамп, никки хейли, оон