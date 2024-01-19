https://ria.ru/20240119/politsiya-1922269160.html

Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды

Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды - РИА Новости, 19.01.2024

Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды

Полиция опровергла информацию о том, что участники конфликта в Челябинске, напавшие на школьника у жилого дома, приверженцы какой-либо молодежной субкультуры,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:26

2024-01-19T10:26

2024-01-19T10:26

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что участники конфликта в Челябинске, напавшие на школьника у жилого дома, приверженцы какой-либо молодежной субкультуры, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел вечером в среду - в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили восьмиклассника и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Уточнялось, со слов отца пострадавшего, что это были скинхеды. Судя по заявлению от родителей подростка, его избили у дома по улице 2-ой Эльтонской. Личности нападавших были установлены - их доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Оказалось, что нападавшие – знакомые школьника, учащиеся его и соседней школ, с которыми подросток поссорился до этого. "Установлено, что подростки не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур. Причиной произошедшего стал бытовой конфликт, возникший на почве неприязненных отношений", - говорится в релизе. Нападавшим от 12 до 16 лет, с ними "проводится дальнейшая необходимая работа". Работа по установлению детальной картины произошедшего продолжается и находится на контроле руководства УМВД по Челябинску.

https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html

https://radiosputnik.ru/20240118/zaderzhanie-1922211103.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск