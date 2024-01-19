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Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды - РИА Новости, 19.01.2024
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10:26 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/politsiya-1922269160.html
Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды
Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды - РИА Новости, 19.01.2024
Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды
Полиция опровергла информацию о том, что участники конфликта в Челябинске, напавшие на школьника у жилого дома, приверженцы какой-либо молодежной субкультуры,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:26
2024-01-19T10:26
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что участники конфликта в Челябинске, напавшие на школьника у жилого дома, приверженцы какой-либо молодежной субкультуры, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел вечером в среду - в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили восьмиклассника и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Уточнялось, со слов отца пострадавшего, что это были скинхеды. Судя по заявлению от родителей подростка, его избили у дома по улице 2-ой Эльтонской. Личности нападавших были установлены - их доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Оказалось, что нападавшие – знакомые школьника, учащиеся его и соседней школ, с которыми подросток поссорился до этого. "Установлено, что подростки не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур. Причиной произошедшего стал бытовой конфликт, возникший на почве неприязненных отношений", - говорится в релизе. Нападавшим от 12 до 16 лет, с ними "проводится дальнейшая необходимая работа". Работа по установлению детальной картины произошедшего продолжается и находится на контроле руководства УМВД по Челябинску.
https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
Полиция опровергла сообщение, что подростка в Челябинске избили скинхеды

Полиция отрицает, что в избиении подростка в Челябинске участвовали скинхеды

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Полиция опровергла информацию о том, что участники конфликта в Челябинске, напавшие на школьника у жилого дома, приверженцы какой-либо молодежной субкультуры, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.
Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел вечером в среду - в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили восьмиклассника и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Уточнялось, со слов отца пострадавшего, что это были скинхеды.
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Судя по заявлению от родителей подростка, его избили у дома по улице 2-ой Эльтонской. Личности нападавших были установлены - их доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Оказалось, что нападавшие – знакомые школьника, учащиеся его и соседней школ, с которыми подросток поссорился до этого.
«
"Установлено, что подростки не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур. Причиной произошедшего стал бытовой конфликт, возникший на почве неприязненных отношений", - говорится в релизе.
Нападавшим от 12 до 16 лет, с ними "проводится дальнейшая необходимая работа". Работа по установлению детальной картины произошедшего продолжается и находится на контроле руководства УМВД по Челябинску.
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