https://ria.ru/20240119/podemnik-1922417864.html

В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров

В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров - РИА Новости, 19.01.2024

В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров

Вследствие остановки фуникулера в Дмитрове в кабинках оставались 37 человек, сейчас спасатели уже сняли всех застрявших, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:48

2024-01-19T18:48

2024-01-19T19:16

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вследствие остановки фуникулера в Дмитрове в кабинках оставались 37 человек, сейчас спасатели уже сняли всех застрявших, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского округа.Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели. Отмечалось, что на остановившемся подъемнике находились люди. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Тридцать семь человек остановилось, то есть сели на этот фуникулер. Спасатели всех сняли. Вроде пострадавших нет. Может, кто-то там сам спрыгнул; кто не дождался спасателей, могли сами спрыгнуть", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240112/rebenok-1921025825.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)