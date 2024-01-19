https://ria.ru/20240119/podemnik-1922417864.html
В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров
В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров - РИА Новости, 19.01.2024
В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров
Вследствие остановки фуникулера в Дмитрове в кабинках оставались 37 человек, сейчас спасатели уже сняли всех застрявших, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:48
2024-01-19T18:48
2024-01-19T19:16
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вследствие остановки фуникулера в Дмитрове в кабинках оставались 37 человек, сейчас спасатели уже сняли всех застрявших, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского округа.Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели. Отмечалось, что на остановившемся подъемнике находились люди. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Тридцать семь человек остановилось, то есть сели на этот фуникулер. Спасатели всех сняли. Вроде пострадавших нет. Может, кто-то там сам спрыгнул; кто не дождался спасателей, могли сами спрыгнуть", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240112/rebenok-1921025825.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье со сломанного подъемника эвакуировали всех пассажиров
Со сломанного подъемника в Подмосковье эвакуировали всех пассажиров
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вследствие остановки фуникулера в Дмитрове в кабинках оставались 37 человек, сейчас спасатели уже сняли всех застрявших, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского округа.
Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели. Отмечалось, что на остановившемся подъемнике находились люди. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
"Тридцать семь человек остановилось, то есть сели на этот фуникулер. Спасатели всех сняли. Вроде пострадавших нет. Может, кто-то там сам спрыгнул; кто не дождался спасателей, могли сами спрыгнуть", - рассказали в пресс-службе.
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