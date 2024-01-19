https://ria.ru/20240119/podemnik-1922412437.html

В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника

В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника - РИА Новости, 19.01.2024

В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника

Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:26

2024-01-19T18:26

2024-01-19T18:46

московская область (подмосковье)

яхрома

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели. Отмечалось, что на остановившемся подъемнике находились люди."Три человека пострадали из-за поломки подъемника в Яхроме", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240116/malchik-1921698126.html

московская область (подмосковье)

яхрома

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московская область (подмосковье), яхрома, происшествия