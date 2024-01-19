https://ria.ru/20240119/podemnik-1922412437.html
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника - РИА Новости, 19.01.2024
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника
Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:26
2024-01-19T18:26
2024-01-19T18:46
московская область (подмосковье)
яхрома
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922415717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_144f1d98df891425996d57a69af97367.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели. Отмечалось, что на остановившемся подъемнике находились люди."Три человека пострадали из-за поломки подъемника в Яхроме", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240116/malchik-1921698126.html
московская область (подмосковье)
яхрома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922415717_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d87a4f8d058f3e368989d4b1a0396831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), яхрома, происшествия
Московская область (Подмосковье), Яхрома, Происшествия
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника
Не менее трех человек пострадали при поломки подъемника в Яхроме