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В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника - РИА Новости, 19.01.2024
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18:26 19.01.2024 (обновлено: 18:46 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/podemnik-1922412437.html
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника - РИА Новости, 19.01.2024
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника
Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:26
2024-01-19T18:46
московская область (подмосковье)
яхрома
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели. Отмечалось, что на остановившемся подъемнике находились люди."Три человека пострадали из-за поломки подъемника в Яхроме", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), яхрома, происшествия
Московская область (Подмосковье), Яхрома, Происшествия
В Яхроме три человека, предварительно, пострадали из-за поломки подъемника

Не менее трех человек пострадали при поломки подъемника в Яхроме

© Фото : Прокуратура Московской областиЭвакуация посетителей горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново с кресельного подъемника
Эвакуация посетителей горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново с кресельного подъемника - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Эвакуация посетителей горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново с кресельного подъемника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщали, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели. Отмечалось, что на остановившемся подъемнике находились люди.
"Три человека пострадали из-за поломки подъемника в Яхроме", - сказал собеседник агентства.
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Московская область (Подмосковье)ЯхромаПроисшествия
 
 
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