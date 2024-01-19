https://ria.ru/20240119/podemnik-1922403052.html

На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми

На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми - РИА Новости, 19.01.2024

На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми

Подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:52

2024-01-19T17:52

2024-01-19T18:44

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922415695_0:169:960:709_1920x0_80_0_0_6ca3ff6c2c346957e7372e0a0146d7b3.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате сбоя в работе колеса привода произошла остановка подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в Яхроме", - сказал собеседник агентства.По его словам, на остановившемся подъемнике находятся люди. На место происшествия выехала группы спасателей.

https://ria.ru/20240102/mchs-1919501825.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия