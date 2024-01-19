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На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми - РИА Новости, 19.01.2024
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17:52 19.01.2024 (обновлено: 18:44 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/podemnik-1922403052.html
На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми
На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми - РИА Новости, 19.01.2024
На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми
Подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:52
2024-01-19T18:44
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате сбоя в работе колеса привода произошла остановка подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в Яхроме", - сказал собеседник агентства.По его словам, на остановившемся подъемнике находятся люди. На место происшествия выехала группы спасателей.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
На горнолыжном курорте в Подмосковье остановился подъемник с людьми

Подъемник с людьми сломался на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме

© Фото : Прокуратура Московской областиЭвакуация посетителей горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново с кресельного подъемника. 19 января 2024
Эвакуация посетителей горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново с кресельного подъемника. 19 января 2024 - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Эвакуация посетителей горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново с кресельного подъемника. 19 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате сбоя в работе колеса привода произошла остановка подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в Яхроме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на остановившемся подъемнике находятся люди. На место происшествия выехала группы спасателей.
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