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Правительство утвердило план по реализации концепции миграционной политики - РИА Новости, 19.01.2024
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18:03 19.01.2024 (обновлено: 18:35 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/plan-1922407115.html
Правительство утвердило план по реализации концепции миграционной политики
Правительство утвердило план по реализации концепции миграционной политики - РИА Новости, 19.01.2024
Правительство утвердило план по реализации концепции миграционной политики
Кабмин утвердил двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Распоряжение правительства подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:03
2024-01-19T18:35
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кабмин утвердил двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Распоряжение правительства подписал премьер Михаил Мишустин. "Во исполнение указа президента РФ от 31 октября 2018 года № 622 "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024 - 2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы", - следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости. В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий. Они сгруппированы по шести разделам, посвященным, в том числе порядку въезда иностранных граждан на территорию России, содействию их адаптации, свободному перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства. Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы была утверждена указом президента в 2018 году. В 2023 году по решению главы государства она была актуализирована.
https://ria.ru/20240119/pamyatka-1922406950.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство утвердило план по реализации концепции миграционной политики

Правительство утвердило план по реализации концепции миграционной политики РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОчереди мигрантов
Очереди мигрантов - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Очереди мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кабмин утвердил двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Распоряжение правительства подписал премьер Михаил Мишустин.
"Во исполнение указа президента РФ от 31 октября 2018 года № 622 "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024 - 2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы", - следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий. Они сгруппированы по шести разделам, посвященным, в том числе порядку въезда иностранных граждан на территорию России, содействию их адаптации, свободному перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.
Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы была утверждена указом президента в 2018 году. В 2023 году по решению главы государства она была актуализирована.
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