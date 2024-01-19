https://ria.ru/20240119/plan-1922296715.html
"Росатом" перевыполнил план по добыче урана в 2023 году
"Росатом" перевыполнил план по добыче урана в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2024
"Росатом" перевыполнил план по добыче урана в 2023 году
"Росатом" перевыполнил план по добыче урана в России в 2023 году, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона атомной госкорпорации. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:43
2024-01-19T11:43
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Росатом" перевыполнил план по добыче урана в России в 2023 году, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона атомной госкорпорации."В исторически традиционной для горнорудного дивизиона сфере - добыче урана - удалось перевыполнить плановый показатель госкорпорации "Росатом" на 90 тонн", - говорится в сообщении.Отмечается, что высоких показателей удалось достичь, в том числе, благодаря инвестициям в производство и применению новых технологий.Как сообщил первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО "Атомредметзолото" Виктор Святецкий на обсуждении с заинтересованными сторонами основных результатов деятельности горнорудного дивизиона в 2023 году, перевыполнение плана составило 3%.Конкретные цифры сейчас не раскрываются. В 2022 году горнорудный дивизион "Росатома" добыл в РФ 2,508 тысячи тонн урана.Горнорудный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "Атомредметзолото") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире. Дивизион управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае, Бурятии, Курганской области.Помимо добычи урана дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса, среди которых – попутная добыча скандия, добыча бурого угля, производство редкоземельных металлов, создание производства лития на базе Колмозерского литиевого месторождения (проект "Полярный литий"), проектирование производственного комплекса на базе Павловского свинцово-цинкового месторождения (АО "Первая горнорудная компания") и другие.
https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html
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экономика, россия, забайкальский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курганская область
Экономика, Россия, Забайкальский край, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курганская область
"Росатом" перевыполнил план по добыче урана в 2023 году
"Росатом" перевыполнил план по добыче урана на 90 тонн в 2023 году
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Росатом" перевыполнил план по добыче урана в России в 2023 году, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона атомной госкорпорации.
"В исторически традиционной для горнорудного дивизиона сфере - добыче урана - удалось перевыполнить плановый показатель госкорпорации "Росатом" на 90 тонн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что высоких показателей удалось достичь, в том числе, благодаря инвестициям в производство и применению новых технологий.
Как сообщил первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО "Атомредметзолото
" Виктор Святецкий на обсуждении с заинтересованными сторонами основных результатов деятельности горнорудного дивизиона в 2023 году, перевыполнение плана составило 3%.
Конкретные цифры сейчас не раскрываются. В 2022 году горнорудный дивизион "Росатома" добыл в РФ 2,508 тысячи тонн урана.
Ситуация вокруг мировых цен на уран выгодна для "Росатома", считает эксперт
Горнорудный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "Атомредметзолото") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире. Дивизион управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае
, Бурятии, Курганской области
.
Помимо добычи урана дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса, среди которых – попутная добыча скандия, добыча бурого угля, производство редкоземельных металлов, создание производства лития на базе Колмозерского литиевого месторождения (проект "Полярный литий"), проектирование производственного комплекса на базе Павловского свинцово-цинкового месторождения (АО "Первая горнорудная компания") и другие.
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