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Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу - РИА Новости, 19.01.2024
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17:57 19.01.2024 (обновлено: 19:47 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/perm-1922404493.html
Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу
Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу - РИА Новости, 19.01.2024
Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу
Пермский аэродром Большое Савино возобновил работу в штатном режиме, погодные условия стабилизировались, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:57
2024-01-19T19:47
общество
пермь
большое савино (аэропорт)
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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино возобновил работу в штатном режиме, погодные условия стабилизировались, сообщает пресс-служба аэропорта.Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за снегопада аэродром Большое Савино с 18.00 (с 16.00 мск) закрыт на прием и отправление воздушных судов. Рейсы, которые должны совершить посадку в Перми, планировалось перенаправить на запасные аэродромы."На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло", - говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет самолетов в Новосибирск и Москву. Позднее, чем указано в расписании, вылетели рейсы в Нарьян-Мар и Ижевск. С опозданием прибудут авиалайнеры из Новосибирска (был перенаправлен в Екатеринбург) и Москвы.Ранее министерство территориальной безопасности предупредило жителей о сильном ветре, снегопадах и метели 19 и 20 января.
https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html
https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html
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общество, пермь, большое савино (аэропорт)
Общество, Пермь, Большое Савино (аэропорт)
Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу

Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу в штатном режиме

CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
Пермский аэропорт "Большое Савино". Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино возобновил работу в штатном режиме, погодные условия стабилизировались, сообщает пресс-служба аэропорта.
Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за снегопада аэродром Большое Савино с 18.00 (с 16.00 мск) закрыт на прием и отправление воздушных судов. Рейсы, которые должны совершить посадку в Перми, планировалось перенаправить на запасные аэродромы.
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"На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло", - говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет самолетов в Новосибирск и Москву. Позднее, чем указано в расписании, вылетели рейсы в Нарьян-Мар и Ижевск. С опозданием прибудут авиалайнеры из Новосибирска (был перенаправлен в Екатеринбург) и Москвы.
Ранее министерство территориальной безопасности предупредило жителей о сильном ветре, снегопадах и метели 19 и 20 января.
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