https://ria.ru/20240119/perm-1922404493.html

Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу

Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу - РИА Новости, 19.01.2024

Пермский аэропорт "Большое Савино" возобновил работу

Пермский аэродром Большое Савино возобновил работу в штатном режиме, погодные условия стабилизировались, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:57

2024-01-19T17:57

2024-01-19T19:47

общество

пермь

большое савино (аэропорт)

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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино возобновил работу в штатном режиме, погодные условия стабилизировались, сообщает пресс-служба аэропорта.Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за снегопада аэродром Большое Савино с 18.00 (с 16.00 мск) закрыт на прием и отправление воздушных судов. Рейсы, которые должны совершить посадку в Перми, планировалось перенаправить на запасные аэродромы."На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло", - говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет самолетов в Новосибирск и Москву. Позднее, чем указано в расписании, вылетели рейсы в Нарьян-Мар и Ижевск. С опозданием прибудут авиалайнеры из Новосибирска (был перенаправлен в Екатеринбург) и Москвы.Ранее министерство территориальной безопасности предупредило жителей о сильном ветре, снегопадах и метели 19 и 20 января.

https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html

https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, пермь, большое савино (аэропорт)