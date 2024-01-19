https://ria.ru/20240119/perm-1922386624.html

В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий

В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий - РИА Новости, 19.01.2024

В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий

Пермский аэродром Большое Савино временно закрыт на прием и отправление воздушных судов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:48

2024-01-19T16:48

2024-01-19T17:06

пермь

общество

большое савино (аэропорт)

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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино временно закрыт на прием и отправление воздушных судов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта."С 18.00 (с 16.00 мск) в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми, будут перенаправлены на запасные аэродромы. Рейс s7 5039 из Новосибирска из-за сильного бокового ветра направлен в Екатеринбург. Также задерживается вылет рейса 7R 844 Пермь - Нарьян-Мар, он должен был отправиться в 18.00 (16.00 мск)."В связи со сложными погодными условиями все службы аэропорта Перми, отвечающие за содержание полосы, переведены в усиленный режим работы", - добавили в пресс-службе аэропорта.Сейчас в Перми ветрено, идет снег, температура воздуха около минус восьми градусов.

https://ria.ru/20240119/moskva-1922392047.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермь, общество, большое савино (аэропорт)