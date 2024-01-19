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В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий - РИА Новости, 19.01.2024
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16:48 19.01.2024 (обновлено: 17:06 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/perm-1922386624.html
В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий
В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий - РИА Новости, 19.01.2024
В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий
Пермский аэродром Большое Савино временно закрыт на прием и отправление воздушных судов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:48
2024-01-19T17:06
пермь
общество
большое савино (аэропорт)
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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино временно закрыт на прием и отправление воздушных судов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта."С 18.00 (с 16.00 мск) в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми, будут перенаправлены на запасные аэродромы. Рейс s7 5039 из Новосибирска из-за сильного бокового ветра направлен в Екатеринбург. Также задерживается вылет рейса 7R 844 Пермь - Нарьян-Мар, он должен был отправиться в 18.00 (16.00 мск)."В связи со сложными погодными условиями все службы аэропорта Перми, отвечающие за содержание полосы, переведены в усиленный режим работы", - добавили в пресс-службе аэропорта.Сейчас в Перми ветрено, идет снег, температура воздуха около минус восьми градусов.
https://ria.ru/20240119/moskva-1922392047.html
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пермь, общество, большое савино (аэропорт)
Пермь, Общество, Большое Савино (аэропорт)
В Перми закрыли аэропорт из-за сложных погодных условий

Пермский аэропорт "Большое Савино" закрыли из-за сложных погодных условий

CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
Пермский аэропорт "Большое Савино". Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино временно закрыт на прием и отправление воздушных судов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта.
«
"С 18.00 (с 16.00 мск) в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми, будут перенаправлены на запасные аэродромы. Рейс s7 5039 из Новосибирска из-за сильного бокового ветра направлен в Екатеринбург. Также задерживается вылет рейса 7R 844 Пермь - Нарьян-Мар, он должен был отправиться в 18.00 (16.00 мск).
"В связи со сложными погодными условиями все службы аэропорта Перми, отвечающие за содержание полосы, переведены в усиленный режим работы", - добавили в пресс-службе аэропорта.
Сейчас в Перми ветрено, идет снег, температура воздуха около минус восьми градусов.
Москва - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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ПермьОбществоБольшое Савино (аэропорт)
 
 
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