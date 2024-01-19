https://ria.ru/20240119/peregovory-1922403834.html

Швейцария может ослабить санкции для участников переговоров по Украине

Швейцария может ослабить санкции для участников переговоров по Украине - РИА Новости, 19.01.2024

Швейцария может ослабить санкции для участников переговоров по Украине

Швейцария может разрешить въезд на свою территорию физическим лицам, находящимся под санкциями, и прямые авиарейсы из России в случае проведения в стране мирных РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:55

2024-01-19T17:55

2024-01-19T18:19

специальная военная операция на украине

швейцария

россия

украина

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055781_115:811:2313:2048_1920x0_80_0_0_c9b6cb4d2424c5ad724e8f3ad5c44f32.jpg

ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости. Швейцария может разрешить въезд на свою территорию физическим лицам, находящимся под санкциями, и прямые авиарейсы из России в случае проведения в стране мирных переговоров по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.В понедельник швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно."Въезд в Швейцарию и транзит через нее запрещены для физических лиц под санкциями. Однако Государственный секретариат по миграции и Федеральный департамент иностранных дел (МИД - ред.) могут разрешить исключения, например, если лицо путешествует для участия в конференциях или других международных встречах. Запрет на пролет через воздушное пространство Швейцарии не является абсолютным и предусматривает исключения для полетов, выполняемых в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях", - ответил он на вопрос, будут ли сделаны исключения из санкций в случае мирных переговоров по Украине в Женеве.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240119/mir-1922241255.html

швейцария

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

швейцария, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии