Швейцария может ослабить санкции для участников переговоров по Украине
Швейцария разрешит въезд физлицам под санкциями в случае проведения переговоров
© AP Photo / Michael ProbstКатер швейцарской полиции на Женевском озере
© AP Photo / Michael Probst
Катер швейцарской полиции на Женевском озере. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости. Швейцария может разрешить въезд на свою территорию физическим лицам, находящимся под санкциями, и прямые авиарейсы из России в случае проведения в стране мирных переговоров по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
В понедельник швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
"Въезд в Швейцарию и транзит через нее запрещены для физических лиц под санкциями. Однако Государственный секретариат по миграции и Федеральный департамент иностранных дел (МИД - ред.) могут разрешить исключения, например, если лицо путешествует для участия в конференциях или других международных встречах. Запрет на пролет через воздушное пространство Швейцарии не является абсолютным и предусматривает исключения для полетов, выполняемых в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях", - ответил он на вопрос, будут ли сделаны исключения из санкций в случае мирных переговоров по Украине в Женеве.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.