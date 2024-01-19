https://ria.ru/20240119/peregovory-1922248826.html

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24-25 января

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24-25 января - РИА Новости, 19.01.2024

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24-25 января

Переговоры по Сирии в рамках "астанинского процесса" пройдут в столице Казахстана 24-25 января, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:30

2024-01-19T07:30

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АСТАНА, 19 янв- РИА Новости. Переговоры по Сирии в рамках "астанинского процесса" пройдут в столице Казахстана 24-25 января, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров."В соответствии с коллективным обращением стран-гарантов "Астанинского формата" 24-25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса", - сказал Смадияров в кулуарах парламента Казахстана.Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня 20-ю "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующее заседание так же, как и раньше, пройдет в Астане.Однако МИД Казахстана заявил, что страна готова рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу.В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.

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