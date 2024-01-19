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У пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, нашли наркотики - РИА Новости, 19.01.2024
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15:06 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/passazhir-1922355655.html
У пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, нашли наркотики
У пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, нашли наркотики - РИА Новости, 19.01.2024
У пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, нашли наркотики
Буйный пассажир, из-за которого в Перми экстренно приземлился самолет рейса Сургут-Москва, вез в кармане пакетики с мефедроном, возбуждено дело о незаконном... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:06
2024-01-19T15:06
происшествия
пермь
сургут
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Буйный пассажир, из-за которого в Перми экстренно приземлился самолет рейса Сургут-Москва, вез в кармане пакетики с мефедроном, возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее центральное межрегиональное управление на транспорте СК сообщило, что в четверг вечером самолет, который летел из Сургута в Москву, приземлился в пермском Большом Савино из-за 40-летнего пассажира с агрессивным поведением. По данным транспортной полиции, мужчина нарушал общественный порядок, бился головой об пол, разбил стакан, а потом поранил об осколок руку. На видео из салона самолета видно, как бортпроводница пытается предложить пассажиру со странным поведением салфетку, спрашивает о самочувствии. Позднее этот мужчина оказывается на полу, пытается биться головой о кресло, его одежда в крови. Чтобы пассажир не поранил себя и окружающих, экипажу пришлось пристегнуть его руки ремнем безопасности к креслу. "После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков", - написала Волк. Она уточнила, что на мужчину составлены административные протоколы за неповиновение полицейскому и употребление запрещенных веществ.
https://ria.ru/20240119/debosh-1922294819.html
https://ria.ru/20231211/samolet-1914994471.html
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происшествия, пермь, сургут, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Сургут, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
У пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, нашли наркотики

МВД: мефедрон нашли у пассажира, из-за которого в Перми сел рейс Сургут — Москва

© МВД РоссииЗадержанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
Задержанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
© МВД России
Задержанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Буйный пассажир, из-за которого в Перми экстренно приземлился самолет рейса Сургут-Москва, вез в кармане пакетики с мефедроном, возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее центральное межрегиональное управление на транспорте СК сообщило, что в четверг вечером самолет, который летел из Сургута в Москву, приземлился в пермском Большом Савино из-за 40-летнего пассажира с агрессивным поведением. По данным транспортной полиции, мужчина нарушал общественный порядок, бился головой об пол, разбил стакан, а потом поранил об осколок руку.
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На видео из салона самолета видно, как бортпроводница пытается предложить пассажиру со странным поведением салфетку, спрашивает о самочувствии. Позднее этот мужчина оказывается на полу, пытается биться головой о кресло, его одежда в крови. Чтобы пассажир не поранил себя и окружающих, экипажу пришлось пристегнуть его руки ремнем безопасности к креслу.
"После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков", - написала Волк.
Она уточнила, что на мужчину составлены административные протоколы за неповиновение полицейскому и употребление запрещенных веществ.
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ПроисшествияПермьСургутИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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