У пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, нашли наркотики
МВД: мефедрон нашли у пассажира, из-за которого в Перми сел рейс Сургут — Москва
© МВД РоссииЗадержанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
© МВД России
Задержанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Буйный пассажир, из-за которого в Перми экстренно приземлился самолет рейса Сургут-Москва, вез в кармане пакетики с мефедроном, возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее центральное межрегиональное управление на транспорте СК сообщило, что в четверг вечером самолет, который летел из Сургута в Москву, приземлился в пермском Большом Савино из-за 40-летнего пассажира с агрессивным поведением. По данным транспортной полиции, мужчина нарушал общественный порядок, бился головой об пол, разбил стакан, а потом поранил об осколок руку.
На видео из салона самолета видно, как бортпроводница пытается предложить пассажиру со странным поведением салфетку, спрашивает о самочувствии. Позднее этот мужчина оказывается на полу, пытается биться головой о кресло, его одежда в крови. Чтобы пассажир не поранил себя и окружающих, экипажу пришлось пристегнуть его руки ремнем безопасности к креслу.
"После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков", - написала Волк.
Она уточнила, что на мужчину составлены административные протоколы за неповиновение полицейскому и употребление запрещенных веществ.