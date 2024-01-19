https://ria.ru/20240119/pamyatka-1922406950.html

В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов

В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов - РИА Новости, 19.01.2024

В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов

Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:02

2024-01-19T18:02

2024-01-19T18:04

общество

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. "Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — сообщается в документе. Как ожидается, у иностранцев будет повышен уровень информированности о правилах общежития в российском обществе. Ответственные: ФАДН России, заинтересованные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы регионов.

https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

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общество, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)