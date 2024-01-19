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В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов - РИА Новости, 19.01.2024
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18:02 19.01.2024 (обновлено: 18:04 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pamyatka-1922406950.html
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов - РИА Новости, 19.01.2024
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов
Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:02
2024-01-19T18:04
общество
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. "Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — сообщается в документе. Как ожидается, у иностранцев будет повышен уровень информированности о правилах общежития в российском обществе. Ответственные: ФАДН России, заинтересованные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы регионов.
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
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общество, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Общество, Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов

В РФ создадут памятку о правилах и нормах поведения для прибывающих иностранцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, имеется в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики.
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"Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — сообщается в документе.
Как ожидается, у иностранцев будет повышен уровень информированности о правилах общежития в российском обществе.
Ответственные: ФАДН России, заинтересованные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы регионов.
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ОбществоРоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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