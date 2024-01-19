https://ria.ru/20240119/pamyatka-1922406950.html
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов - РИА Новости, 19.01.2024
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов
Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:02
2024-01-19T18:02
2024-01-19T18:04
общество
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905555894_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_5c1ffe26855908f81a9d7efead791727.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. "Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — сообщается в документе. Как ожидается, у иностранцев будет повышен уровень информированности о правилах общежития в российском обществе. Ответственные: ФАДН России, заинтересованные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы регионов.
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905555894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aab48690c3d890dacbe338e54bacdf41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Общество, Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов
В РФ создадут памятку о правилах и нормах поведения для прибывающих иностранцев
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Памятку о правилах и нормах поведения в России предлагается создать для иностранцев, прибывающих в РФ, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, имеется в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики.
За российский паспорт нужно заплатить кровью
"Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", — сообщается в документе.
Как ожидается, у иностранцев будет повышен уровень информированности о правилах общежития в российском обществе.
Ответственные: ФАДН
России, заинтересованные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы регионов.
Время землячеств в России истекло