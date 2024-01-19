https://ria.ru/20240119/pakistan-1922437718.html
Послы Ирана и Пакистана вернутся к исполнению своих обязанностей
Послы Ирана и Пакистана вернутся к исполнению своих обязанностей - РИА Новости, 19.01.2024
Послы Ирана и Пакистана вернутся к исполнению своих обязанностей
Главы МИД Ирана и Пакистана Хосейн Амир Абдоллахиан и Джалил Аббас Джилани провели в пятницу телефонный разговор, обсуждается вопрос скорого возвращения послов... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:26
2024-01-19T21:26
2024-01-19T21:27
корпус стражей исламской революции
хосейн амир абдоллахиан
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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Главы МИД Ирана и Пакистана Хосейн Амир Абдоллахиан и Джалил Аббас Джилани провели в пятницу телефонный разговор, обсуждается вопрос скорого возвращения послов двух стран к своим обязанностям, заявил начальник главного управления Южной Азии внешнеполитического ведомства Ирана Сейед Расул Мусави. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. "Час назад министры иностранных дел Ирана и Пакистана провели очень хороший телефонный разговор, касающийся возвращения отношений на высокий уровень... Обсуждался вопрос скорого возвращении послов двух стран (к своим обязанностям - ред.)", - приводит слова Мусави агентство Mehr. МИД Пакистана 18 января сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана. В пятницу пакистанское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани провел разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Пакистанский министр заявил о необходимости усилить сотрудничество с Ираном в области безопасности, а также выразил готовность Исламабада сотрудничать с Тегераном по всем вопросам на основе взаимного доверия. МИД Ирана в свою очередь позднее сообщил, что Амир Абдоллахиан в разговоре призвал Пакистан сосредоточиться на вопросах безопасности и сотрудничестве в военной сфере, договоренности по которому были достигнуты ранее, заявив, что им необходимо следовать. Глава иранского МИД вновь подчеркнул уважение страной суверенитета и территориальной целостности Пакистана.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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корпус стражей исламской революции, хосейн амир абдоллахиан, пакистан, в мире, белуджистан, иран
Корпус стражей исламской революции, Хосейн Амир Абдоллахиан, Пакистан, В мире, Белуджистан, Иран
Послы Ирана и Пакистана вернутся к исполнению своих обязанностей
Мусави: послы Ирана и Пакистана вернутся к исполнению своих обязанностей
ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости.
Главы МИД Ирана и Пакистана Хосейн Амир Абдоллахиан и Джалил Аббас Джилани провели в пятницу телефонный разговор, обсуждается вопрос скорого возвращения послов двух стран к своим обязанностям, заявил начальник
главного управления Южной Азии внешнеполитического ведомства Ирана Сейед Расул Мусави.
Иранский Корпус стражей исламской революции
вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан
. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана
, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде
.
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
"Час назад министры иностранных дел Ирана и Пакистана провели очень хороший телефонный разговор, касающийся возвращения отношений на высокий уровень... Обсуждался вопрос скорого возвращении послов двух стран (к своим обязанностям - ред.)", - приводит слова Мусави агентство Mehr.
МИД Пакистана 18 января сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.
Для англосаксов настало время расплаты
В пятницу пакистанское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани провел разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Пакистанский министр заявил о необходимости усилить сотрудничество с Ираном в области безопасности, а также выразил готовность Исламабада сотрудничать с Тегераном по всем вопросам на основе взаимного доверия.
МИД Ирана в свою очередь позднее сообщил, что Амир Абдоллахиан в разговоре призвал Пакистан сосредоточиться на вопросах безопасности и сотрудничестве в военной сфере, договоренности по которому были достигнуты ранее, заявив, что им необходимо следовать. Глава иранского МИД вновь подчеркнул уважение страной суверенитета и территориальной целостности Пакистана.
Военный эксперт: конфликт на Ближнем Востоке расширяется на запад и юг Азии