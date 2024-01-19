https://ria.ru/20240119/pakistan-1922433109.html

Пакистан пригласил главу МИД Ирана посетить Исламабад

Пакистан пригласил главу МИД Ирана посетить Исламабад - РИА Новости, 19.01.2024

Пакистан пригласил главу МИД Ирана посетить Исламабад

Пакистан пригласил главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана посетить с официальным визитом Исламабад, заявил начальник главного управления внешнеполитического... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:48

2024-01-19T20:48

2024-01-19T21:27

в мире

иран

исламабад

пакистан

хосейн амир абдоллахиан

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 19 янв - РИА Новости. Пакистан пригласил главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана посетить с официальным визитом Исламабад, заявил начальник главного управления внешнеполитического ведомства Ирана Сейед Расул Мусави.Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде."Пакистан пригласил министра иностранных дел Ирана посетить Исламабад", - приводит слова Мусави агентство Mehr.МИД Пакистана 18 января сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.В пятницу пакистанское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани провел разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Пакистанский министр заявил о необходимости усилить сотрудничество с Ираном в области безопасности, а также выразил готовность Исламабада сотрудничать с Тегераном по всем вопросам на основе взаимного доверия.МИД Ирана в свою очередь позднее сообщил, что Амир Абдоллахиан в разговоре призвал Пакистан сосредоточиться на вопросах безопасности и сотрудничестве в военной сфере, договоренности по которому были достигнуты ранее, заявив, что им необходимо следовать. Глава иранского МИД вновь подчеркнул уважение страной суверенитета и территориальной целостности Пакистана.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html

иран

исламабад

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в мире, иран, исламабад, пакистан, хосейн амир абдоллахиан, корпус стражей исламской революции