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Отель "Украина" в центре Киева хотят приватизировать из-за долгов
Отель "Украина" в центре Киева хотят приватизировать из-за долгов - РИА Новости, 19.01.2024
Отель "Украина" в центре Киева хотят приватизировать из-за долгов
Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:33
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов). "Отель "Украина" - сердце Киева… Из-за военного положения, отель недозаполнен. Однако ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Ведь для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек… Вместе с тем, отель накопил более 45 миллионов гривен долгов. Поэтому в планах фонда - его приватизация", - написал Коваль на своей странице в соцсети Facebook*. Отель был построен в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева и на тот момент назывался "Москва". В 2001 году его переименовали в "Украину" в честь 10-летия независимости страны. Отель находится в центре столицы Украины рядом с площадью независимости. Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, украина, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
Отель "Украина" в центре Киева хотят приватизировать из-за долгов
Отель "Украина" в Киеве хотят приватизировать из-за долгов в 1,2 млн долларов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов).
"Отель "Украина" - сердце Киева… Из-за военного положения, отель недозаполнен. Однако ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Ведь для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек… Вместе с тем, отель накопил более 45 миллионов гривен долгов. Поэтому в планах фонда - его приватизация", - написал Коваль на своей странице в соцсети Facebook*.
Отель был построен в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева и на тот момент назывался "Москва". В 2001 году его переименовали в "Украину" в честь 10-летия независимости страны. Отель находится в центре столицы Украины рядом с площадью независимости.
Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.