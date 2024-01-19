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На границе Калининграда с Литвой растет очередь из фур - РИА Новости, 19.01.2024
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12:42 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ochered-1922311758.html
На границе Калининграда с Литвой растет очередь из фур
На границе Калининграда с Литвой растет очередь из фур - РИА Новости, 19.01.2024
На границе Калининграда с Литвой растет очередь из фур
Очередь из фур растет на границе Калининграда с Литвой, 50 грузовиков ожидают выезда, уже оформленные российскими таможенниками 25 фур находятся на нейтральной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:42
2024-01-19T12:42
литва
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Очередь из фур растет на границе Калининграда с Литвой, 50 грузовиков ожидают выезда, уже оформленные российскими таможенниками 25 фур находятся на нейтральной полосе, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни. "Очередь со вчерашнего дня растет. Выезда ожидают 50 фур, 25 - на нейтральной полосе. Литовская сторона медленно принимает грузовики из Калининградской области. Например, за сутки они взяли всего 62 грузовика, хотя могли в два раза больше взять. К сожалению, сопредельная сторона работает медленно. Без объяснения причин", - сказали в пресс-службе. По информации в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 19 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее "Росгранстрой" отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. Очереди на границе Калининградской области и Литвы не было с середины декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240114/gruzovik-1921251117.html
https://ria.ru/20231225/zapret-1917846419.html
литва
калининград
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литва, калининград, калининградская область
Литва, Калининград, Калининградская область
На границе Калининграда с Литвой растет очередь из фур

Очередь из фур растет на границе Калининграда с Литвой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОграждение таможенного поста
Ограждение таможенного поста - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ограждение таможенного поста . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Очередь из фур растет на границе Калининграда с Литвой, 50 грузовиков ожидают выезда, уже оформленные российскими таможенниками 25 фур находятся на нейтральной полосе, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни.
"Очередь со вчерашнего дня растет. Выезда ожидают 50 фур, 25 - на нейтральной полосе. Литовская сторона медленно принимает грузовики из Калининградской области. Например, за сутки они взяли всего 62 грузовика, хотя могли в два раза больше взять. К сожалению, сопредельная сторона работает медленно. Без объяснения причин", - сказали в пресс-службе.
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14 января, 10:03
По информации в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 19 часов.
"Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее "Росгранстрой" отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
Очереди на границе Калининградской области и Литвы не было с середины декабря 2023 года.
Очереди из грузовиков у российско-литовской границы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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25 декабря 2023, 08:57
 
ЛитваКалининградКалининградская область
 
 
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