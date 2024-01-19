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Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 19.01.2024 (обновлено: 00:05 20.01.2024)
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922449187.html
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке - РИА Новости, 20.01.2024
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке
Украинские войска выпустили по Горловке еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-19T23:58
2024-01-20T00:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.50 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили еще пять ракет по Горловке

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.50 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Вчера, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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