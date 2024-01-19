https://ria.ru/20240119/obstrel-1922449187.html
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке - РИА Новости, 20.01.2024
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке
Украинские войска выпустили по Горловке еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-19T23:58
2024-01-19T23:58
2024-01-20T00:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.50 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили еще пять ракет по Горловке