https://ria.ru/20240119/obstrel-1922449187.html

Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке

Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке - РИА Новости, 20.01.2024

Украинские войска выпустили еще пять ракет по Горловке

Украинские войска выпустили по Горловке еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-19T23:58

2024-01-19T23:58

2024-01-20T00:05

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.50 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия