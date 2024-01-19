https://ria.ru/20240119/obstrel-1922448136.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:41

2024-01-19T23:41

2024-01-19T23:47

горловка

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.30 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия