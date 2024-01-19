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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T23:41
2024-01-19T23:41
2024-01-19T23:47
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.30 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет по Горловке