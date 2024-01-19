https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили десять натовских снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:16

2024-01-19T20:16

2024-01-19T20:16

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять натовских снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 11.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов того же калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато