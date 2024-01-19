https://ria.ru/20240119/obstrel-1922298698.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.01.2024

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка

Жительница Донецка получила ранение при обстреле города со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:49

2024-01-19T11:49

2024-01-19T12:08

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Жительница Донецка получила ранение при обстреле города со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 02:15 и 09:50 мск, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. "По состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по ул. Семенова-Тянь-Шанского, 79, ранена женщина 1949 года рождения", — говорится в публикации.Также повреждены пять частных жилых домов по улицам Семенова-Тянь-Шанского, Переяславской и Волховской. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Украинские войска ежедневно подвергают обстрелам административный центр ДНР. Как накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин, во время одной из атак снаряд ВСУ попал в крышу детского сада в Петровском районе города.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия