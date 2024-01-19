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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 19.01.2024 (обновлено: 12:08 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922298698.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.01.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Жительница Донецка получила ранение при обстреле города со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:49
2024-01-19T12:08
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Жительница Донецка получила ранение при обстреле города со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 02:15 и 09:50 мск, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. &quot;По состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по ул. Семенова-Тянь-Шанского, 79, ранена женщина 1949 года рождения&quot;, — говорится в публикации.Также повреждены пять частных жилых домов по улицам Семенова-Тянь-Шанского, Переяславской и Волховской. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Украинские войска ежедневно подвергают обстрелам административный центр ДНР. Как накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин, во время одной из атак снаряд ВСУ попал в крышу детского сада в Петровском районе города.
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка

Представительство ДНР: женщина получила ранение при обстреле Донецка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Жительница Донецка получила ранение при обстреле города со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 02:15 и 09:50 мск, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
«

"По состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по ул. Семенова-Тянь-Шанского, 79, ранена женщина 1949 года рождения", — говорится в публикации.

Также повреждены пять частных жилых домов по улицам Семенова-Тянь-Шанского, Переяславской и Волховской.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Украинские войска ежедневно подвергают обстрелам административный центр ДНР. Как накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин, во время одной из атак снаряд ВСУ попал в крышу детского сада в Петровском районе города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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