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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.01.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Жительница Донецка получила ранение при обстреле города со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:49
2024-01-19T11:49
2024-01-19T12:08
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Жительница Донецка получила ранение при обстреле города со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 02:15 и 09:50 мск, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. "По состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по ул. Семенова-Тянь-Шанского, 79, ранена женщина 1949 года рождения", — говорится в публикации.Также повреждены пять частных жилых домов по улицам Семенова-Тянь-Шанского, Переяславской и Волховской. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Украинские войска ежедневно подвергают обстрелам административный центр ДНР. Как накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин, во время одной из атак снаряд ВСУ попал в крышу детского сада в Петровском районе города.
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Представительство ДНР: женщина получила ранение при обстреле Донецка