https://ria.ru/20240119/obstrel-1922275233.html
Источник: ВСУ нанесли около 80 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 80 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 19.01.2024
Источник: ВСУ нанесли около 80 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 78 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:43
2024-01-19T10:43
2024-01-19T10:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 78 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступные войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по ним 56 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ совершили еще 22 обстрела. Под огнем оказались девять населенных пунктов", - сказал собеседник. Под удары попали Песчановка, Алешки, Саги, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Кардашинка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html
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РИА Новости
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 80 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки выпустили 78 снарядов по селам левобережья Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 78 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступные войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по ним 56 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ
совершили еще 22 обстрела. Под огнем оказались девять населенных пунктов", - сказал собеседник.
Под удары попали Песчановка, Алешки, Саги, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Кардашинка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Источник: при обстреле Херсонской области погибли четверо полицейских