https://ria.ru/20240119/obstrel-1922275233.html

Источник: ВСУ нанесли около 80 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли около 80 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 19.01.2024

Источник: ВСУ нанесли около 80 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 78 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:43

2024-01-19T10:43

2024-01-19T10:43

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 78 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступные войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по ним 56 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ совершили еще 22 обстрела. Под огнем оказались девять населенных пунктов", - сказал собеседник. Под удары попали Песчановка, Алешки, Саги, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Кардашинка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия