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Страны Балтии решили построить "линию обороны" на границе с Россией - РИА Новости, 19.01.2024
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17:41 19.01.2024 (обновлено: 19:03 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/oborona-1922401575.html
Страны Балтии решили построить "линию обороны" на границе с Россией
Страны Балтии решили построить "линию обороны" на границе с Россией - РИА Новости, 19.01.2024
Страны Балтии решили построить "линию обороны" на границе с Россией
Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе, сообщается на сайте военного ведомства Эстонии. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:41
2024-01-19T19:03
эстония
россия
литва
владимир путин
нато
ханно певкур
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе, сообщается на сайте военного ведомства Эстонии."Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание общей Балтийской зоны обороны вдоль границы между Россией и Белоруссией", — говорится в заявлении.Отмечается, что сегодня в Риге министры подписали соглашение, по которому три страны планируют в ближайшее время создать оборонную зону, состоящую из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.В свою очередь, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур назвал Балтийскую оборонительную зону тщательно продуманным проектом."Конфликт на Украине показал, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны оборонные объекты на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра", — отметил он. Как уточнил министр, в мирное время в зоне охраны не будут размещать взрывчатые вещества, колючую проволоку и другие элементы заграждения.По данным газеты Postimees, Таллин намерен построить около 600 бункеров на восточной границе страны на случай "возможной угрозы со стороны России".Это не первая попытка Эстонии "защититься" от России. Так, в ноябре прошлого года местные власти установили в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". Кроме того, на минувшей неделе эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений на границе использовать противопехотные мины.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240118/nato-1922164061.html
https://ria.ru/20240117/litva-1921834431.html
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эстония, россия, литва, владимир путин, нато, ханно певкур, латвия
Эстония, Россия, Литва, Владимир Путин, НАТО, Ханно Певкур, Латвия
Страны Балтии решили построить "линию обороны" на границе с Россией

Эстония, Литва и Латвия подготовили план линии обороны на границе с Россией

© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе, сообщается на сайте военного ведомства Эстонии.
"Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание общей Балтийской зоны обороны вдоль границы между Россией и Белоруссией", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что сегодня в Риге министры подписали соглашение, по которому три страны планируют в ближайшее время создать оборонную зону, состоящую из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.
© Министерство обороны ЭстонииСхема объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз
Схема объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз
© Министерство обороны Эстонии
Схема объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз
В свою очередь, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур назвал Балтийскую оборонительную зону тщательно продуманным проектом.
"Конфликт на Украине показал, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны оборонные объекты на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра", — отметил он.
Как уточнил министр, в мирное время в зоне охраны не будут размещать взрывчатые вещества, колючую проволоку и другие элементы заграждения.
По данным газеты Postimees, Таллин намерен построить около 600 бункеров на восточной границе страны на случай "возможной угрозы со стороны России".
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Это не первая попытка Эстонии "защититься" от России. Так, в ноябре прошлого года местные власти установили в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона".
Кроме того, на минувшей неделе эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений на границе использовать противопехотные мины.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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