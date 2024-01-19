https://ria.ru/20240119/neft-1922395895.html

СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря

СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря - РИА Новости, 19.01.2024

СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря

Поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:25

2024-01-19T17:25

2024-01-19T17:25

в мире

красное море

сша

саудовская аравия

ансар алла

международное энергетическое агентство

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. По данным агентства, семь судов, погрузивших ранее в этом месяце сырую нефть и нефтепродукты в портах Рас-Таннура и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии и Басра в Ираке, "изменили курс, уплывая от Баб-эль-Мандебского пролива". Большинство судов изменили курс 12 января или позже, когда силы США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщает агентство. Изменившие маршрут суда, как отмечается, движутся вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, в связи с чем время плавания может увеличиться более чем на две недели. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее заявило, что транзит нефти вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, помимо задержки поставок, повышает риск возникновения "узких" мест, увеличения стоимости фрахта и возобновления роста инфляции. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

красное море

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, сша, саудовская аравия, ансар алла, международное энергетическое агентство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году