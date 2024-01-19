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СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря - РИА Новости, 19.01.2024
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17:25 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/neft-1922395895.html
СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря
СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря - РИА Новости, 19.01.2024
СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря
Поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:25
2024-01-19T17:25
в мире
красное море
сша
саудовская аравия
ансар алла
международное энергетическое агентство
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. По данным агентства, семь судов, погрузивших ранее в этом месяце сырую нефть и нефтепродукты в портах Рас-Таннура и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии и Басра в Ираке, "изменили курс, уплывая от Баб-эль-Мандебского пролива". Большинство судов изменили курс 12 января или позже, когда силы США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщает агентство. Изменившие маршрут суда, как отмечается, движутся вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, в связи с чем время плавания может увеличиться более чем на две недели. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее заявило, что транзит нефти вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, помимо задержки поставок, повышает риск возникновения "узких" мест, увеличения стоимости фрахта и возобновления роста инфляции. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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красное море
сша
саудовская аравия
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в мире, красное море, сша, саудовская аравия, ансар алла, международное энергетическое агентство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Саудовская Аравия, Ансар Алла, Международное энергетическое агентство, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря

Bloomberg: поставку 9 млн баррелей нефти задержали из-за ситуации в Красном море

© Fotolia / hanohikiТанкер в море
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Fotolia / hanohiki
Танкер в море. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
По данным агентства, семь судов, погрузивших ранее в этом месяце сырую нефть и нефтепродукты в портах Рас-Таннура и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии и Басра в Ираке, "изменили курс, уплывая от Баб-эль-Мандебского пролива". Большинство судов изменили курс 12 января или позже, когда силы США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщает агентство.
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Изменившие маршрут суда, как отмечается, движутся вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, в связи с чем время плавания может увеличиться более чем на две недели.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее заявило, что транзит нефти вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, помимо задержки поставок, повышает риск возникновения "узких" мест, увеличения стоимости фрахта и возобновления роста инфляции.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореСШАСаудовская АравияАнсар АллаМеждународное энергетическое агентствоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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