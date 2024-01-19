Рейтинг@Mail.ru
Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/nato-1922445063.html
Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию
Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию - РИА Новости, 19.01.2024
Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег от возможности в ближайшие месяцы "операции под чужим флагом" со стороны НАТО наподобие... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:57
2024-01-19T22:57
в мире
россия
германия
дания
флориан филиппо
мария захарова
роб бауэр
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg
ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег от возможности в ближайшие месяцы "операции под чужим флагом" со стороны НАТО наподобие диверсии на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Так политик отреагировал на слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией. "И повторяет (Бауэр - ред.) это так часто, что становится подозрительно... "Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!" Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов расследования и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_505ffa6d301073d2916a2b9a9eadd789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, дания, флориан филиппо, мария захарова, роб бауэр, нато, оон, патриот, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, Дания, Флориан Филиппо, Мария Захарова, Роб Бауэр, НАТО, ООН, Патриот, Северный поток, Северный поток — 2
Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию

Филиппо: НАТО в ближайшие месяцы может напасть на РФ под чужим флагом

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег от возможности в ближайшие месяцы "операции под чужим флагом" со стороны НАТО наподобие диверсии на газопроводах "Северный поток" в 2022 году.
Так политик отреагировал на слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией.
Украинские военнослужащие 43-й механизированной бригады - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Франция решила повоевать с Россией
Вчера, 15:30
"И повторяет (Бауэр - ред.) это так часто, что становится подозрительно... "Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!" Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо
8 января, 08:00
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов расследования и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину
7 января, 08:00
 
В миреРоссияГерманияДанияФлориан ФилиппоМария ЗахароваРоб БауэрНАТОООНПатриотСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала