https://ria.ru/20240119/nato-1922445063.html

Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию

Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию - РИА Новости, 19.01.2024

Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег от возможности в ближайшие месяцы "операции под чужим флагом" со стороны НАТО наподобие... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T22:57

2024-01-19T22:57

2024-01-19T22:57

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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег от возможности в ближайшие месяцы "операции под чужим флагом" со стороны НАТО наподобие диверсии на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Так политик отреагировал на слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией. "И повторяет (Бауэр - ред.) это так часто, что становится подозрительно... "Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!" Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее Бауэр заявил, что нужно подготовиться к конфликту с Россией и создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов расследования и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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