https://ria.ru/20240119/nato-1922430312.html

Во Франции заговорили о выходе из НАТО из-за решения по России

Во Франции заговорили о выходе из НАТО из-за решения по России - РИА Новости, 19.01.2024

Во Франции заговорили о выходе из НАТО из-за решения по России

написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:20

2024-01-19T20:20

2024-01-19T21:19

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Франция должна выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. <…> Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, <…> давайте выберем свободную Францию и мир!" — предложил он.Так Филиппо прокомментировал решение альянса провести крупнейшие военные учения за последнее десятилетие. По его словам, во французских СМИ заговорили о том, что это решение направлено на демонстрацию России готовности военного блока взять в руки оружие.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240119/oborona-1922401575.html

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