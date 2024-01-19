https://ria.ru/20240119/nato-1922277797.html

В Крыму призвали НАТО не бряцать оружием у границ России

В Крыму призвали НАТО не бряцать оружием у границ России - РИА Новости, 19.01.2024

В Крыму призвали НАТО не бряцать оружием у границ России

Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов призвал страны НАТО не бряцать оружием у границ... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:52

2024-01-19T10:52

2024-01-19T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов призвал страны НАТО не бряцать оружием у границ России. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев. "Нам нужно быть готовыми к любому сценарию, который разыгрывает блок НАТО. Но и НАТО также нужно учитывать, что у России есть все возможности остудить любые горячие головы. Поэтому не следует им бряцать оружием у наших границ", - сказал Шувалов РИА Новости. По его словам, натовское оружие уже успешно уничтожается российской армией на линии фронта в рамках военного конфликта на Украине. "Наша армия развеяла миф о их новейшем и неуязвимом оружии", - подчеркнул Шувалов.

https://ria.ru/20240119/nato-1922260016.html

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украина, в мире, нато, россия