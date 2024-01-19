https://ria.ru/20240119/nato-1922260016.html

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о войне с Россией

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о войне с Россией - РИА Новости, 19.01.2024

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о войне с Россией

Гражданское население должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, цитирует главу военного комитета НАТО Роба Бауэра издание The Telegraph. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:35

2024-01-19T09:35

2024-01-19T16:07

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Гражданское население должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, цитирует главу военного комитета НАТО Роба Бауэра издание The Telegraph. "Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, — вне зависимости от того, произойдет она или нет", — заявил он. Бауэр похвалил Швецию за обращение к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в Североатлантический союз. "Все начинается с этого. Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", — утверждает он. Кроме того, Бауэр призвал модернизировать промышленность, чтобы была возможность производить оружие и боеприпасы быстрее. В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html

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