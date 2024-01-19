https://ria.ru/20240119/narody-1922349319.html

Ливийский эксперт оценил роль России в защите прав угнетенных народов

Ливийский эксперт оценил роль России в защите прав угнетенных народов - РИА Новости, 19.01.2024

Ливийский эксперт оценил роль России в защите прав угнетенных народов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции подчеркнул роль России как сверхдержавы, которая стремится к восстановлению равновесия и РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:41

2024-01-19T14:41

2024-01-19T14:41

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АЛЕКСАНДРИЯ, 19 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции подчеркнул роль России как сверхдержавы, которая стремится к восстановлению равновесия и справедливости между государствами, и защищает права народов, стремящихся к свободе, рассказал РИА Новости профессор информационной политики Университета Тобрука в Ливии Бахир аль-Окли. "Россия направила ряд посланий о важности роли России как ключевого и главного члена международного сообщества и как сверхдержавы, которая стремится к восстановлению равновесия и баланса справедливости между государствами… Россия выступает против несправедливости, которой подвергается народ палестины, а также и другие народы, стремящиеся к своей свободе и стабильности, такие как народ Йемена", - сказал аль-Окли. Собеседник агентства охарактеризовал пресс-конференцию главы российского внешнеполитического ведомства как "сбалансированную и стратегическую" касательно внешней политики России, отметив что роль РФ как противовеса США скажется положительным образом на политической динамике на Ближнем Востоке. "Мы надеемся, что роль России в арабских вопросах будет усиливаться, и мы рассчитываем на то, что Россия будет играть более значительную роль во всех региональных вопросах для достижения баланса сил с Соединенными Штатами, и мы надеемся на повышение этой роли и ее эффективности с целью отстаивания интересов арабских стран", - добавил аль-Окли. Эксперт подчеркнул слова Лаврова о необходимости конкретных шагов со стороны Израиля по реализации решения о двух государствах, а именно, политического решения текущего кризиса в секторе Газа путём создания палестинского государства. "Одним из наиболее важных моментов, по моему мнению, является тот факт, что в выступлении (Лаврова – ред.) было подчёркнуто, что Израиль должен серьёзно подойти к вопросу о необходимости создания палестинского государства", - отметил аль-Окли. Лавров в четверг провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, среди обсуждаемых тем, в частности, были конфликты на Украине и Ближнем Востоке, ситуация в Карабахе, а также перспективы возобновления стратегического диалога с США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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