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В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа - РИА Новости, 19.01.2024
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16:14 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/napadenie-1922376288.html
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа - РИА Новости, 19.01.2024
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа
Полицейские задержали молодых людей, которые, предположительно, напали на студента колледжа в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:14
2024-01-19T16:14
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Полицейские задержали молодых людей, которые, предположительно, напали на студента колледжа в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду днем в полицию Адмиралтейского района обратился 18-летний студент второго курса колледжа, рассказавший, что 13 января на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы на него напали трое неизвестных молодых людей, ударили и скрылись. Уголовное дело возбуждено по статье о побоях. "Восемнадцатого января... по местам проживания... по подозрению в совершении указанного преступления опергруппой Центра "Э" (главное управление по противодействию экстремизму МВД России – ред.) установлены и задержаны двое 19-летних молодых людей. Установлен и третий 17-летний участник конфликта, который 19 января прибудет для производства следственных действий", – говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, один из подозреваемых задержан в процессуальном порядке, в отношении другого составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Как следует из видео нападения на студента, опубликованного Telegram-каналом Baza, нападавшие заставили студента колледжа отписаться от всех каналов, связанных с субкультурой, в мобильном телефоне. В качестве оправдания пострадавший заявил, что он просто "гуляющий анархист". "Гуляю себе, радуюсь жизни, рок слушаю", – поясняет студент на видео, но эта реплика не находит понимания у оппонентов. "Отписывайся от всего, от всей субкультуры", – требует один из них.
https://ria.ru/20231225/zaderzhanie-1917961558.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа

Полиция задержала 2 подозреваемых в нападении на студента колледжа в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Полицейские задержали молодых людей, которые, предположительно, напали на студента колледжа в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в среду днем в полицию Адмиралтейского района обратился 18-летний студент второго курса колледжа, рассказавший, что 13 января на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы на него напали трое неизвестных молодых людей, ударили и скрылись. Уголовное дело возбуждено по статье о побоях.
«
"Восемнадцатого января... по местам проживания... по подозрению в совершении указанного преступления опергруппой Центра "Э" (главное управление по противодействию экстремизму МВД России – ред.) установлены и задержаны двое 19-летних молодых людей. Установлен и третий 17-летний участник конфликта, который 19 января прибудет для производства следственных действий", – говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, один из подозреваемых задержан в процессуальном порядке, в отношении другого составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Как следует из видео нападения на студента, опубликованного Telegram-каналом Baza, нападавшие заставили студента колледжа отписаться от всех каналов, связанных с субкультурой, в мобильном телефоне. В качестве оправдания пострадавший заявил, что он просто "гуляющий анархист". "Гуляю себе, радуюсь жизни, рок слушаю", – поясняет студент на видео, но эта реплика не находит понимания у оппонентов. "Отписывайся от всего, от всей субкультуры", – требует один из них.
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