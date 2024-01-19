https://ria.ru/20240119/napadenie-1922376288.html

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа - РИА Новости, 19.01.2024

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на студента колледжа

Полицейские задержали молодых людей, которые, предположительно, напали на студента колледжа в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:14

2024-01-19T16:14

2024-01-19T16:14

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Полицейские задержали молодых людей, которые, предположительно, напали на студента колледжа в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду днем в полицию Адмиралтейского района обратился 18-летний студент второго курса колледжа, рассказавший, что 13 января на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы на него напали трое неизвестных молодых людей, ударили и скрылись. Уголовное дело возбуждено по статье о побоях. "Восемнадцатого января... по местам проживания... по подозрению в совершении указанного преступления опергруппой Центра "Э" (главное управление по противодействию экстремизму МВД России – ред.) установлены и задержаны двое 19-летних молодых людей. Установлен и третий 17-летний участник конфликта, который 19 января прибудет для производства следственных действий", – говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, один из подозреваемых задержан в процессуальном порядке, в отношении другого составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Как следует из видео нападения на студента, опубликованного Telegram-каналом Baza, нападавшие заставили студента колледжа отписаться от всех каналов, связанных с субкультурой, в мобильном телефоне. В качестве оправдания пострадавший заявил, что он просто "гуляющий анархист". "Гуляю себе, радуюсь жизни, рок слушаю", – поясняет студент на видео, но эта реплика не находит понимания у оппонентов. "Отписывайся от всего, от всей субкультуры", – требует один из них.

https://ria.ru/20231225/zaderzhanie-1917961558.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург