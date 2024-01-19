Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/nalet-1922242722.html
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье
Полиция Приморья проводит проверку по факту размещенной в СМИ информации об инциденте в Большом Камне, где два подростка, предположительно, пытались ограбить... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:14
2024-01-19T05:14
происшествия
большой камень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Полиция Приморья проводит проверку по факту размещенной в СМИ информации об инциденте в Большом Камне, где два подростка, предположительно, пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая кассиру пистолетом. В пятницу в социальных сетях и СМИ распространилась информация, что в городе Большой Камень два подростка пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая пистолетом кассиру, но, узнав от женщины о работающем в здании видеонаблюдении, испугались и убежали. В полиции Приморья сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. "Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в органы внутренних дел сообщения по данному факту не поступали.
https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html
большой камень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, большой камень
Происшествия, Большой Камень
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье

В Приморье проверят данные о подростках, пытавшихся ограбить кассу вокзала

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Полиция Приморья проводит проверку по факту размещенной в СМИ информации об инциденте в Большом Камне, где два подростка, предположительно, пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая кассиру пистолетом.
В пятницу в социальных сетях и СМИ распространилась информация, что в городе Большой Камень два подростка пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая пистолетом кассиру, но, узнав от женщины о работающем в здании видеонаблюдении, испугались и убежали.
В полиции Приморья сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. "Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в органы внутренних дел сообщения по данному факту не поступали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО
Вчера, 19:12
 
ПроисшествияБольшой Камень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала