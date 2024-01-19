https://ria.ru/20240119/nalet-1922242722.html
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье
Полиция Приморья проводит проверку по факту размещенной в СМИ информации об инциденте в Большом Камне, где два подростка, предположительно, пытались ограбить... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:14
2024-01-19T05:14
2024-01-19T05:14
происшествия
большой камень
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Полиция Приморья проводит проверку по факту размещенной в СМИ информации об инциденте в Большом Камне, где два подростка, предположительно, пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая кассиру пистолетом. В пятницу в социальных сетях и СМИ распространилась информация, что в городе Большой Камень два подростка пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая пистолетом кассиру, но, узнав от женщины о работающем в здании видеонаблюдении, испугались и убежали. В полиции Приморья сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. "Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в органы внутренних дел сообщения по данному факту не поступали.
https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html
большой камень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, большой камень
Происшествия, Большой Камень
Полиция проверит данные о "налете" подростков на кассу вокзала в Приморье
В Приморье проверят данные о подростках, пытавшихся ограбить кассу вокзала
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Полиция Приморья проводит проверку по факту размещенной в СМИ информации об инциденте в Большом Камне, где два подростка, предположительно, пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая кассиру пистолетом.
В пятницу в социальных сетях и СМИ распространилась информация, что в городе Большой Камень два подростка пытались ограбить кассу автовокзала, угрожая пистолетом кассиру, но, узнав от женщины о работающем в здании видеонаблюдении, испугались и убежали.
В полиции Приморья сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. "Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в органы внутренних дел сообщения по данному факту не поступали.
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