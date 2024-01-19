https://ria.ru/20240119/moskva-1922423327.html
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода - РИА Новости, 19.01.2024
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода
Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:27
2024-01-19T19:27
2024-01-19T19:27
происшествия
москва
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_0:201:2966:1869_1920x0_80_0_0_d3934bd43533844971cbe40799e48c95.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Пострадавший шел через парк, хотел отдохнуть в кафе на Осташковской улице, когда трое подошли к нему с ножками от табуретки и стали жестоко избивать. Добычей злодеев стали сотовый телефон и кошелек", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. Представитель МВД отметила, что потерпевший мужчина 1989 года рождения, работник вагоностроительного завода, сумел сообщить о случившемся в полицию. Нападавшими оказалась группа ранее судимых молодых людей, которые были задержаны в тот же вечер и стали фигурантами уголовного дела.
https://ria.ru/20240117/prestuplenie-1921911428.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0581bf3cd112d9861e2cf393f17fef3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода
В Москве рецидивисты избили ножками от табуретки и ограбили работника завода
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Пострадавший шел через парк, хотел отдохнуть в кафе на Осташковской улице, когда трое подошли к нему с ножками от табуретки и стали жестоко избивать. Добычей злодеев стали сотовый телефон и кошелек", - рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Представитель МВД отметила, что потерпевший мужчина 1989 года рождения, работник вагоностроительного завода, сумел сообщить о случившемся в полицию. Нападавшими оказалась группа ранее судимых молодых людей, которые были задержаны в тот же вечер и стали фигурантами уголовного дела.
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира