https://ria.ru/20240119/moskva-1922423327.html

В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода

В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода - РИА Новости, 19.01.2024

В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода

Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:27

2024-01-19T19:27

2024-01-19T19:27

происшествия

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россия

ирина волк

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Пострадавший шел через парк, хотел отдохнуть в кафе на Осташковской улице, когда трое подошли к нему с ножками от табуретки и стали жестоко избивать. Добычей злодеев стали сотовый телефон и кошелек", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. Представитель МВД отметила, что потерпевший мужчина 1989 года рождения, работник вагоностроительного завода, сумел сообщить о случившемся в полицию. Нападавшими оказалась группа ранее судимых молодых людей, которые были задержаны в тот же вечер и стали фигурантами уголовного дела.

https://ria.ru/20240117/prestuplenie-1921911428.html

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происшествия, москва, россия, ирина волк