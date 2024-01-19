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В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода - РИА Новости, 19.01.2024
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19:27 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/moskva-1922423327.html
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода - РИА Новости, 19.01.2024
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода
Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:27
2024-01-19T19:27
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Пострадавший шел через парк, хотел отдохнуть в кафе на Осташковской улице, когда трое подошли к нему с ножками от табуретки и стали жестоко избивать. Добычей злодеев стали сотовый телефон и кошелек", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. Представитель МВД отметила, что потерпевший мужчина 1989 года рождения, работник вагоностроительного завода, сумел сообщить о случившемся в полицию. Нападавшими оказалась группа ранее судимых молодых людей, которые были задержаны в тот же вечер и стали фигурантами уголовного дела.
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
В Москве трое рецидивистов избили и ограбили работника завода

В Москве рецидивисты избили ножками от табуретки и ограбили работника завода

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трое рецидивистов в Москве избили ножками от табуретки прохожего, чтобы забрать телефон и деньги, спустя несколько часов нападавших задержали полицейские, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Пострадавший шел через парк, хотел отдохнуть в кафе на Осташковской улице, когда трое подошли к нему с ножками от табуретки и стали жестоко избивать. Добычей злодеев стали сотовый телефон и кошелек", - рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Представитель МВД отметила, что потерпевший мужчина 1989 года рождения, работник вагоностроительного завода, сумел сообщить о случившемся в полицию. Нападавшими оказалась группа ранее судимых молодых людей, которые были задержаны в тот же вечер и стали фигурантами уголовного дела.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира
17 января, 17:31
 
ПроисшествияМоскваРоссияИрина Волк
 
 
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