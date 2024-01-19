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В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков - РИА Новости, 19.01.2024
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17:05 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/moskva-1922392047.html
В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков
В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков - РИА Новости, 19.01.2024
В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков
Более 10 грузовиков, попавших в ДТП или забуксовавших из-за снега, эвакуировали за сутки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:05
2024-01-19T17:05
москва
максим ликсутов
снегопад в москве
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 10 грузовиков, попавших в ДТП или забуксовавших из-за снега, эвакуировали за сутки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Эвакуаторы "Московского паркинга" вновь пришли к вам на помощь во время сильного снегопада. За прошедшие сутки они переместили 11 грузовиков, которые попали в ДТП или забуксовали из-за снега. Мы оперативно реагируем на вызовы экстренных служб, чтобы быстро прибывать на место происшествия", - говорится в сообщении. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что служба эвакуации "Московского паркинга" круглосуточно дежурит на дорогах города. "Это позволяет оперативно устранять последствия ДТП, разгружать дороги и помогать забуксовавшим машинам, что особенно важно в непогоду", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в материале.
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москва, максим ликсутов , снегопад в москве
Москва, Максим Ликсутов , Снегопад в Москве
В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков

Дептранс: в Москве за сутки из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 10 грузовиков, попавших в ДТП или забуксовавших из-за снега, эвакуировали за сутки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Эвакуаторы "Московского паркинга" вновь пришли к вам на помощь во время сильного снегопада. За прошедшие сутки они переместили 11 грузовиков, которые попали в ДТП или забуксовали из-за снега. Мы оперативно реагируем на вызовы экстренных служб, чтобы быстро прибывать на место происшествия", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что служба эвакуации "Московского паркинга" круглосуточно дежурит на дорогах города.
"Это позволяет оперативно устранять последствия ДТП, разгружать дороги и помогать забуксовавшим машинам, что особенно важно в непогоду", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в материале.
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