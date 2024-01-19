https://ria.ru/20240119/moskva-1922392047.html

В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков

В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков - РИА Новости, 19.01.2024

В Москве из-за снегопада эвакуировали более десяти грузовиков

Более 10 грузовиков, попавших в ДТП или забуксовавших из-за снега, эвакуировали за сутки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:05

2024-01-19T17:05

2024-01-19T17:05

москва

максим ликсутов

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913626416_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_99956f14268564148df2302e3c9ddd4a.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 10 грузовиков, попавших в ДТП или забуксовавших из-за снега, эвакуировали за сутки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Эвакуаторы "Московского паркинга" вновь пришли к вам на помощь во время сильного снегопада. За прошедшие сутки они переместили 11 грузовиков, которые попали в ДТП или забуксовали из-за снега. Мы оперативно реагируем на вызовы экстренных служб, чтобы быстро прибывать на место происшествия", - говорится в сообщении. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что служба эвакуации "Московского паркинга" круглосуточно дежурит на дорогах города. "Это позволяет оперативно устранять последствия ДТП, разгружать дороги и помогать забуксовавшим машинам, что особенно важно в непогоду", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в материале.

https://ria.ru/20240119/pogoda-1922254443.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , снегопад в москве