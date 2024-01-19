https://ria.ru/20240119/moskva-1922290574.html
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве - РИА Новости, 19.01.2024
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве
Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:32
2024-01-19T11:32
2024-01-19T11:32
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра сообщил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. "Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков. Он отметил, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал Бирюков. Он добавил, что в течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20240119/sneg-1922248701.html
https://ria.ru/20240118/taksi-1922183996.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве
Бирюков: более 150 тыс человек задействовали в уборке снега в Москве
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра сообщил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы.
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"Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков.
Он отметил, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.
"Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал Бирюков.
Он добавил, что в течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.
"Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавил Бирюков.
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