https://ria.ru/20240119/moskva-1922290574.html

Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве

Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве - РИА Новости, 19.01.2024

Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве

Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:32

2024-01-19T11:32

2024-01-19T11:32

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общество

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра сообщил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. "Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков. Он отметил, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал Бирюков. Он добавил, что в течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20240119/sneg-1922248701.html

https://ria.ru/20240118/taksi-1922183996.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков