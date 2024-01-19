Рейтинг@Mail.ru
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:32 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/moskva-1922290574.html
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве - РИА Новости, 19.01.2024
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве
Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:32
2024-01-19T11:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138293/28/1382932883_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_eb103287b7d05fa852792bea8cb5f427.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра сообщил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. "Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков. Он отметил, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал Бирюков. Он добавил, что в течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20240119/sneg-1922248701.html
https://ria.ru/20240118/taksi-1922183996.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138293/28/1382932883_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7b8a4f80e506e5056d8dbb9d4c760f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 150 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве

Бирюков: более 150 тыс человек задействовали в уборке снега в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина убирает снег с помощью снегоуборочной машины после сильного снегопада в Москве
Мужчина убирает снег с помощью снегоуборочной машины после сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мужчина убирает снег с помощью снегоуборочной машины после сильного снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра сообщил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 сантиметров, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы.
Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
За сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы снега
07:28
"Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков.
Он отметил, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.
"Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал Бирюков.
Он добавил, что в течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.
"Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавил Бирюков.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Москве из-за снегопада вдвое выросла стоимость поездок
Вчера, 18:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала