https://ria.ru/20240119/modul-1922419362.html

В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM

В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM - РИА Новости, 19.01.2024

В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM

С первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения, сообщило в пятницу агентство Киодо РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:05

2024-01-19T19:05

2024-01-19T19:05

япония

космос - риа наука

в мире

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ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. С первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения, сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA.Ранее в ходе трансляции аэрокосмического агентства изображение на экране показало по приборам прилунение модуля.Однако затем сообщалось, что ведутся уточнения, после чего планируется пресс-конференция. В настоящее время трансляция с пресс-конференции находится в режиме ожидания.

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

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япония, космос - риа наука, в мире