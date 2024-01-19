https://ria.ru/20240119/modul-1922419362.html
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM - РИА Новости, 19.01.2024
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM
С первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения, сообщило в пятницу агентство Киодо РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:05
2024-01-19T19:05
2024-01-19T19:05
япония
космос - риа наука
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921879654_108:0:1393:723_1920x0_80_0_0_9b793e8088a107e04b04bce6827c80cd.jpg
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. С первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения, сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA.Ранее в ходе трансляции аэрокосмического агентства изображение на экране показало по приборам прилунение модуля.Однако затем сообщалось, что ведутся уточнения, после чего планируется пресс-конференция. В настоящее время трансляция с пресс-конференции находится в режиме ожидания.
https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921879654_337:69:1184:704_1920x0_80_0_0_ab79bae247401e7a14f9626c69595e00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, космос - риа наука, в мире
Япония, Космос - РИА Наука, В мире
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM
Японское агентство JAXA заявило, что поддерживает связь с лунным модулем SLIM