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В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM - РИА Новости, 19.01.2024
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19:05 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/modul-1922419362.html
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM - РИА Новости, 19.01.2024
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM
С первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения, сообщило в пятницу агентство Киодо РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:05
2024-01-19T19:05
япония
космос - риа наука
в мире
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ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. С первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения, сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA.Ранее в ходе трансляции аэрокосмического агентства изображение на экране показало по приборам прилунение модуля.Однако затем сообщалось, что ведутся уточнения, после чего планируется пресс-конференция. В настоящее время трансляция с пресс-конференции находится в режиме ожидания.
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япония, космос - риа наука, в мире
Япония, Космос - РИА Наука, В мире
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM

Японское агентство JAXA заявило, что поддерживает связь с лунным модулем SLIM

© JAXAЯпонский модуль SLIM
Японский модуль SLIM
© JAXA
Японский модуль SLIM. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. С первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения, сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Ранее в ходе трансляции аэрокосмического агентства изображение на экране показало по приборам прилунение модуля.
Однако затем сообщалось, что ведутся уточнения, после чего планируется пресс-конференция. В настоящее время трансляция с пресс-конференции находится в режиме ожидания.
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