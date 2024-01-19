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Российские войска за неделю нанесли 17 высокоточных ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 19.01.2024 (обновлено: 18:18 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/mo-1922370067.html
Российские войска за неделю нанесли 17 высокоточных ударов по объектам ВСУ
Российские войска за неделю нанесли 17 высокоточных ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
Российские войска за неделю нанесли 17 высокоточных ударов по объектам ВСУ
Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:59
2024-01-19T18:18
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, сообщило Минобороны."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что с 13 по 19 января вооруженные силы применяли для выполнения этих боевых задач в том числе гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал" и беспилотники.Российской армии удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.Кроме того, ВС России наносили удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов.Так, в минувшую среду Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, франция, харьков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Франция, Харьков
Российские войска за неделю нанесли 17 высокоточных ударов по объектам ВСУ

МО: ВС РФ нанесли 17 высокоточных ударов по предприятиям ОПК и войскам Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что с 13 по 19 января вооруженные силы применяли для выполнения этих боевых задач в том числе гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал" и беспилотники.
Российской армии удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.
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Кроме того, ВС России наносили удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов.
Так, в минувшую среду Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков.
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