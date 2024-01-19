https://ria.ru/20240119/mo-1922281503.html

Противостояние Запада и Востока перешло в горячую фазу, заявили в Минске

Противостояние Запада и Востока перешло в горячую фазу, заявили в Минске - РИА Новости, 19.01.2024

Противостояние Запада и Востока перешло в горячую фазу, заявили в Минске

Разработка новой военной доктрины Белоруссии вызвана изменением геополитической ситуации и внутриполитических условий развития государства, заявил журналистам... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:09

2024-01-19T11:09

2024-01-19T11:46

в мире

белоруссия

европа

виктор хренин

минск

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Разработка новой военной доктрины Белоруссии вызвана изменением геополитической ситуации и внутриполитических условий развития государства, заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин."Уточнение положений доктрины осуществляется, как правило, в условиях существенного изменения геополитической ситуации, либо при изменении внутриполитических условий развития государства. Для Республики Беларусь на сегодняшний момент все такие условия сложились. Происходящее противостояние между Западом и Востоком, перешло в "горячую фазу", - сказал министр.По его словам, радикально изменились военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе. "Говоря о внутриполитических аспектах, главным условием переработки доктрины следует назвать решение белорусского народа о корректировке Конституции государства, принятое на последнем референдуме. В соответствии с ним изменились подходы к нейтралитету. Определен высший представительный орган народовластия – Всебелорусское народное собрание, уполномоченное формировать военную политику Республики Беларусь", - отметил глава минобороны.Он также напомнил, что также в государстве разработана новая редакция концепции нацбезопасности – одного из основных документов, который составляет базис военной доктрины. "Переработку документа также обусловило развитие национальной теории военного искусства. В целом перечисленные условия потребовали по-новому уточнить положения нашей военной политики", - констатировал Хренин.Хренин подчеркнул, что, несмотря на глубокую переработку содержательной части, документ сохранил в себе миролюбивые устремления белорусского народа. "Важный посыл новой Военной доктрины – Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительств этих государств", - отметил министр.Он обратил внимание, что разработанный документ – это не только взгляд военных. "В работе над доктриной участвовали практически все государственные органы. Более того, на этапе согласования проекта документа к работе подключились и местные исполнительные и распорядительные органы. Широко обсуждался и детально выверялся документ с парламентариями и сенаторами. С учетом всех внесенных изменений и дополнений, фактически, разработанный проект военной доктрины – это новый документ. В развитие действующей редакции, в нем реализован целый ряд новшеств", - рассказал Хренин.На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

белоруссия

европа

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в мире, белоруссия, европа, виктор хренин, минск