Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России
Политолог Карасев: Киеву придется пригласить Россию на глобальный саммит мира
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью израильскому телеканалу Iton TV.
"Если реалистичность этого «глобального саммита мира», о котором говорил Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о <...> результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно", — признал эксперт.
Аналитик обратил внимание на низкую результативность прошедшей в Давосе 14 января встречи по украинской "формуле мира". По словам Карасева, саммит без участия России не позволил сторонам приблизиться к мирным переговорам и ничего не дал для согласования их позиций.
Страны Глобального Юга и даже Швейцария также уверены в необходимости участия России, заметил киевский специалист.
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"Многие в кулуарах, <...>, говорили о том, что если дальше не будет согласования <...> позиций воюющих сторон, <...> тогда эти встречи просто превращаются <...> в дипломатическую пустышку", — предупредил Карасев.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.