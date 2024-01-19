https://ria.ru/20240119/mir-1922241255.html

Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России

Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 19.01.2024

Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России

Глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T04:28

2024-01-19T04:28

2024-01-19T04:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

давос

швейцария

владимир зеленский

вадим карасев

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью израильскому телеканалу Iton TV."Если реалистичность этого «глобального саммита мира», о котором говорил Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о <...> результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно", — признал эксперт.Аналитик обратил внимание на низкую результативность прошедшей в Давосе 14 января встречи по украинской "формуле мира". По словам Карасева, саммит без участия России не позволил сторонам приблизиться к мирным переговорам и ничего не дал для согласования их позиций.Страны Глобального Юга и даже Швейцария также уверены в необходимости участия России, заметил киевский специалист."Многие в кулуарах, <...>, говорили о том, что если дальше не будет согласования <...> позиций воюющих сторон, <...> тогда эти встречи просто превращаются <...> в дипломатическую пустышку", — предупредил Карасев.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.

https://ria.ru/20240116/davos-1921737938.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

россия

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давос

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в мире, россия, украина, давос, швейцария, владимир зеленский, вадим карасев