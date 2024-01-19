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Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:28 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/mir-1922241255.html
Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России
Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 19.01.2024
Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России
Глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T04:28
2024-01-19T04:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
давос
швейцария
владимир зеленский
вадим карасев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью израильскому телеканалу Iton TV."Если реалистичность этого «глобального саммита мира», о котором говорил Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о &lt;...&gt; результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно", — признал эксперт.Аналитик обратил внимание на низкую результативность прошедшей в Давосе 14 января встречи по украинской "формуле мира". По словам Карасева, саммит без участия России не позволил сторонам приблизиться к мирным переговорам и ничего не дал для согласования их позиций.Страны Глобального Юга и даже Швейцария также уверены в необходимости участия России, заметил киевский специалист.&quot;Многие в кулуарах, &lt;...&gt;, говорили о том, что если дальше не будет согласования &lt;...&gt; позиций воюющих сторон, &lt;...&gt; тогда эти встречи просто превращаются &lt;...&gt; в дипломатическую пустышку&quot;, — предупредил Карасев.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.
https://ria.ru/20240116/davos-1921737938.html
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в мире, россия, украина, давос, швейцария, владимир зеленский, вадим карасев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Давос, Швейцария, Владимир Зеленский, Вадим Карасев
Без нее не получится. В Киеве сделали неожиданное признание о России

Политолог Карасев: Киеву придется пригласить Россию на глобальный саммит мира

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью израильскому телеканалу Iton TV.
"Если реалистичность этого «глобального саммита мира», о котором говорил Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о <...> результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно", — признал эксперт.
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Аналитик обратил внимание на низкую результативность прошедшей в Давосе 14 января встречи по украинской "формуле мира". По словам Карасева, саммит без участия России не позволил сторонам приблизиться к мирным переговорам и ничего не дал для согласования их позиций.
Страны Глобального Юга и даже Швейцария также уверены в необходимости участия России, заметил киевский специалист.
«

"Многие в кулуарах, <...>, говорили о том, что если дальше не будет согласования <...> позиций воюющих сторон, <...> тогда эти встречи просто превращаются <...> в дипломатическую пустышку", — предупредил Карасев.

Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДавосШвейцарияВладимир ЗеленскийВадим Карасев
 
 
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