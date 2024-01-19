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Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube - РИА Новости, 19.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:17 19.01.2024 (обновлено: 12:23 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/mikhalkov-1922304753.html
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube - РИА Новости, 19.01.2024
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube
Народный артист России, режиссер Никита Михалков в Телеграм-канале авторской программы "Бесогон ТВ" ответил на блокировку канала передачи на YouTube. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:17
2024-01-19T12:23
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков в Телеграм-канале авторской программы "Бесогон ТВ" ответил на блокировку канала передачи на YouTube."Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу...", — написал режиссер.Никита Михалков удивился, что учитывая острые темы и санкции, программа "Бесогон ТВ" смогла просуществовать на YouTube так долго.Автор успокоил зрителей, уточнив, что программу можно будет посмотреть на других интернет-ресурсах.Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера.При попытке открыть канал высвечивается надпись, что аккаунт заблокировали "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".На него было подписано более полутора миллионов человек.
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никита михалков, россия, youtube, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Никита Михалков, Россия, YouTube, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Культура
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube

Режиссер Никита Михалков прокомментировал блокировку "Бесогон ТВ" на YouTube

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков в Телеграм-канале авторской программы "Бесогон ТВ" ответил на блокировку канала передачи на YouTube.
«
"Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу...", — написал режиссер.
Никита Михалков удивился, что учитывая острые темы и санкции, программа "Бесогон ТВ" смогла просуществовать на YouTube так долго.
Автор успокоил зрителей, уточнив, что программу можно будет посмотреть на других интернет-ресурсах.
Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера.
При попытке открыть канал высвечивается надпись, что аккаунт заблокировали "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".
На него было подписано более полутора миллионов человек.
Рэпер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube
14 октября 2022, 20:49
 
КультураНикита МихалковРоссияYouTubeЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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