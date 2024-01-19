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Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube - РИА Новости, 19.01.2024
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube
Народный артист России, режиссер Никита Михалков в Телеграм-канале авторской программы "Бесогон ТВ" ответил на блокировку канала передачи на YouTube. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:17
2024-01-19T12:17
2024-01-19T12:23
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков в Телеграм-канале авторской программы "Бесогон ТВ" ответил на блокировку канала передачи на YouTube."Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу...", — написал режиссер.Никита Михалков удивился, что учитывая острые темы и санкции, программа "Бесогон ТВ" смогла просуществовать на YouTube так долго.Автор успокоил зрителей, уточнив, что программу можно будет посмотреть на других интернет-ресурсах.Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера.При попытке открыть канал высвечивается надпись, что аккаунт заблокировали "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".На него было подписано более полутора миллионов человек.
https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Никита Михалков, Россия, YouTube, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Культура
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube
Режиссер Никита Михалков прокомментировал блокировку "Бесогон ТВ" на YouTube