https://ria.ru/20240118/mikhalkov-1922217270.html
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова - РИА Новости, 18.01.2024
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:12
2024-01-18T21:12
2024-01-18T23:24
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никита михалков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV".При попытке открыть канал высвечивается надпись, что аккаунт заблокировали "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".На него было подписано более полутора миллионов человек.Режиссер в Telegram-канале "БЕСОГОН" сообщил, что будет продолжать работу."Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. <...> Мы давно перешли на наши российские ресурсы, поэтому не беспокойтесь и продолжайте смотреть", — написал он.После начала российской спецоперации на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы на YouTube. Многие местные журналисты, сотрудничающие с масс-медиа России, получили ярлык "СМИ, аффилированных с российским правительством".
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технологии, никита михалков, youtube
Технологии, Никита Михалков, YouTube
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
YouTube заблокировал канал Михалкова "Бесогон TV"
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV
".
При попытке открыть канал высвечивается надпись, что аккаунт заблокировали "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".
На него было подписано более полутора миллионов человек.
Режиссер в Telegram-канале "БЕСОГОН
" сообщил, что будет продолжать работу.
"Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. <...> Мы давно перешли на наши российские ресурсы, поэтому не беспокойтесь и продолжайте смотреть", — написал он.
После начала российской спецоперации на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы на YouTube. Многие местные журналисты, сотрудничающие с масс-медиа России, получили ярлык "СМИ, аффилированных с российским правительством".