https://ria.ru/20240119/mid-1922366612.html

Посол Франции покинул здание МИД

Посол Франции покинул здание МИД - РИА Новости, 19.01.2024

Посол Франции покинул здание МИД

Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул МИД РФ в пятницу, пробыв там около 40 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:49

2024-01-19T15:49

2024-01-19T16:12

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул МИД РФ в пятницу, пробыв там около 40 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.Леви зашёл в российский МИД в 15:00 по Москве, вопросы журналистов перед посещением здания дипломат проигнорировал. Вышел из МИД посол в 15:40, на вопросы журналистов также отвечать не стал.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что французский посол вызван "в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов".Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

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франция, россия, в мире, пьер леви, мария захарова, харьков, вооруженные силы украины