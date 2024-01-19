https://ria.ru/20240119/mid-1922366612.html
Посол Франции покинул здание МИД
Посол Франции покинул здание МИД - РИА Новости, 19.01.2024
Посол Франции покинул здание МИД
Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул МИД РФ в пятницу, пробыв там около 40 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:49
2024-01-19T15:49
2024-01-19T16:12
франция
россия
в мире
пьер леви
мария захарова
харьков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922358165_3:0:1500:842_1920x0_80_0_0_b80841fe922f2ff3d02a753f0eeb8f91.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул МИД РФ в пятницу, пробыв там около 40 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.Леви зашёл в российский МИД в 15:00 по Москве, вопросы журналистов перед посещением здания дипломат проигнорировал. Вышел из МИД посол в 15:40, на вопросы журналистов также отвечать не стал.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что французский посол вызван "в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов".Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".
https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html
франция
россия
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922358165_340:0:1463:842_1920x0_80_0_0_0b59d8b7a394183b11bff2caea2b25cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, в мире, пьер леви, мария захарова, харьков, вооруженные силы украины
Франция, Россия, В мире, Пьер Леви, Мария Захарова, Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Посол Франции покинул здание МИД
Посол Франции Леви покинул здание МИД, пробыв там около 40 минут