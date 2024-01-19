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Посол Франции покинул здание МИД - РИА Новости, 19.01.2024
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15:49 19.01.2024 (обновлено: 16:12 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/mid-1922366612.html
Посол Франции покинул здание МИД
Посол Франции покинул здание МИД - РИА Новости, 19.01.2024
Посол Франции покинул здание МИД
Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул МИД РФ в пятницу, пробыв там около 40 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:49
2024-01-19T16:12
франция
россия
в мире
пьер леви
мария захарова
харьков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул МИД РФ в пятницу, пробыв там около 40 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.Леви зашёл в российский МИД в 15:00 по Москве, вопросы журналистов перед посещением здания дипломат проигнорировал. Вышел из МИД посол в 15:40, на вопросы журналистов также отвечать не стал.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что французский посол вызван "в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов".Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".
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франция, россия, в мире, пьер леви, мария захарова, харьков, вооруженные силы украины
Франция, Россия, В мире, Пьер Леви, Мария Захарова, Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Посол Франции покинул здание МИД

Посол Франции Леви покинул здание МИД, пробыв там около 40 минут

© РИА НовостиПосол Франции Пьер Леви у здания МИД России
Посол Франции Пьер Леви у здания МИД России
© РИА Новости
Посол Франции Пьер Леви у здания МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул МИД РФ в пятницу, пробыв там около 40 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.
Леви зашёл в российский МИД в 15:00 по Москве, вопросы журналистов перед посещением здания дипломат проигнорировал. Вышел из МИД посол в 15:40, на вопросы журналистов также отвечать не стал.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что французский посол вызван "в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов".
Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, воевавших в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияВ миреПьер ЛевиМария ЗахароваХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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