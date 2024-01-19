https://ria.ru/20240119/mid-1922355839.html

Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции прибыл в МИД России - РИА Новости, 19.01.2024

Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России, куда его вызвали после уничтожения российскими военными десятков французских наемников в Харькове, сообщил... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:06

2024-01-19T15:06

2024-01-19T15:54

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пьер леви

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России, куда его вызвали после уничтожения российскими военными десятков французских наемников в Харькове, сообщил корреспондент РИА Новости.Машина дипломата остановилась возле главного входа, он прошел в здание, не дав никаких комментариев собравшимся журналистам.В среду, 17 января, Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков.Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, в связи с этим посла Франции вызвали на Смоленскую площадь.Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах ВСУ, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html

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в мире, россия, франция, харьков, пьер леви, мария захарова, вооруженные силы украины