https://ria.ru/20240119/marshrut-1922446606.html

Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем

Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем - РИА Новости, 19.01.2024

Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем

Первый рейсовый автобус отправился в пятницу в Мариуполь Донецкой Народной Республики из Крыма, рейсы в обоих направлениях будут совершаться ежедневно, сообщило РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:16

2024-01-19T23:16

2024-01-19T23:17

мариуполь

донецкая народная республика

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Первый рейсовый автобус отправился в пятницу в Мариуполь Донецкой Народной Республики из Крыма, рейсы в обоих направлениях будут совершаться ежедневно, сообщило министерство транспорта республики Крым. "По многочисленным просьбам жителей г. Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут "Ялта−Мариуполь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Маршрут обслуживается комфортабельными автобусами в ежедневном режиме. Автобус отправляется из Ялты в 11.00, делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш. По данным ведомства, первый рейс днем отправился в путь. Время в пути от начальной до конечной точки составит 10 часов, стоимость билета 2,5 тысячи рублей. В минтрансе Крыма напомнили, что на регулярной основе осуществляются рейсы "Джанкой – Геническ", "Симферополь – Бердянск", "Симферополь – Мелитополь", "Ялта – Геническ", "Ялта – Мелитополь", "Симферополь – Скадовск", "Евпатория−Симферополь−Геническ", "Евпатория – Мелитополь" и "Ялта – Минск".

https://ria.ru/20240118/elektrosnabzhenie-1921962749.html

https://ria.ru/20231226/puteshestviya-1917991931.html

мариуполь

донецкая народная республика

республика крым

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мариуполь, донецкая народная республика, республика крым, общество