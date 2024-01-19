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Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем - РИА Новости, 19.01.2024
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23:16 19.01.2024 (обновлено: 23:17 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/marshrut-1922446606.html
Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем
Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем - РИА Новости, 19.01.2024
Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем
Первый рейсовый автобус отправился в пятницу в Мариуполь Донецкой Народной Республики из Крыма, рейсы в обоих направлениях будут совершаться ежедневно, сообщило РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T23:16
2024-01-19T23:17
мариуполь
донецкая народная республика
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Первый рейсовый автобус отправился в пятницу в Мариуполь Донецкой Народной Республики из Крыма, рейсы в обоих направлениях будут совершаться ежедневно, сообщило министерство транспорта республики Крым. "По многочисленным просьбам жителей г. Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут "Ялта−Мариуполь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Маршрут обслуживается комфортабельными автобусами в ежедневном режиме. Автобус отправляется из Ялты в 11.00, делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш. По данным ведомства, первый рейс днем отправился в путь. Время в пути от начальной до конечной точки составит 10 часов, стоимость билета 2,5 тысячи рублей. В минтрансе Крыма напомнили, что на регулярной основе осуществляются рейсы "Джанкой – Геническ", "Симферополь – Бердянск", "Симферополь – Мелитополь", "Ялта – Геническ", "Ялта – Мелитополь", "Симферополь – Скадовск", "Евпатория−Симферополь−Геническ", "Евпатория – Мелитополь" и "Ялта – Минск".
https://ria.ru/20240118/elektrosnabzhenie-1921962749.html
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мариуполь
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мариуполь, донецкая народная республика, республика крым, общество
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Общество
Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем

Минтранспорта: автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Мариуполь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Первый рейсовый автобус отправился в пятницу в Мариуполь Донецкой Народной Республики из Крыма, рейсы в обоих направлениях будут совершаться ежедневно, сообщило министерство транспорта республики Крым.
"По многочисленным просьбам жителей г. Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут "Ялта−Мариуполь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Маршрут обслуживается комфортабельными автобусами в ежедневном режиме. Автобус отправляется из Ялты в 11.00, делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.
По данным ведомства, первый рейс днем отправился в путь. Время в пути от начальной до конечной точки составит 10 часов, стоимость билета 2,5 тысячи рублей.
В минтрансе Крыма напомнили, что на регулярной основе осуществляются рейсы "Джанкой – Геническ", "Симферополь – Бердянск", "Симферополь – Мелитополь", "Ялта – Геническ", "Ялта – Мелитополь", "Симферополь – Скадовск", "Евпатория−Симферополь−Геническ", "Евпатория – Мелитополь" и "Ялта – Минск".
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