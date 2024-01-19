https://ria.ru/20240119/maldivy-1921952867.html

На Мальдивах рассказали об особенностях российских туристов

На Мальдивах рассказали об особенностях российских туристов - РИА Новости, 19.01.2024

На Мальдивах рассказали об особенностях российских туристов

За что на Мальдивах любят россиян, в чем особенность отдыха на островах и снизятся ли цены после оттока туристов из Индии, РИА Новости рассказали представители... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:20

2024-01-19T03:20

2024-01-19T05:12

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. За что на Мальдивах любят россиян, в чем особенность отдыха на островах и снизятся ли цены после оттока туристов из Индии, РИА Новости рассказали представители ведущих отелей, популярных у путешественников из РФ, а также эксперты отрасли.Активные и прямолинейные“Роль туристов из РФ сложно недооценить. Цифры говорят сами за себя. В этом году на Мальдивы приехало более 200 тысяч россиян, что больше на 3,6 процента, чем в прошлом году. Мальдивы традиционно были любимы россиянами, поэтому увеличение спроса на это направление вполне закономерно”, – считает генеральный директор Club Med Russia Валерия Заруднева.По ее словам, острова в основном небольшие. “Многочисленных культурных достопримечательностей, как, например, в Таиланде, тут нет. Поэтому путешественников очень привлекает отдых с хорошим спортивным пакетом и детскими клубами. Спрос на "все включено" обусловлен еще и сложностями с оплатой за рубежом. И это понятно, клиенту гораздо проще оплатить все на месте и не везти с собой наличные”, – объясняет Валерия Заруднева.Она подчеркивает: россияне хотят активностей, а не проводят все время в шезлонгах. “У нас каждый курорт предлагает более 30 видов спорта и развлечений для всей семьи. Так, в Club Med Kani можно попробовать йогу у океана, сходить на уроки по теннису с профессиональными инструкторами, устроить заплыв на каяках или отправиться на снорклинг. Даже цирковая трапеция есть, она тоже популярна. И все это уже включено в стоимость проживания”.Для россиян важен красивый пляж, большая лагуна, в которой можно плавать, они любят водные виды спорта, а особенно рыбалку с крупным уловом, соглашается Ахмед Джихад, генеральный менеджер отелей Cocoon Maldives, You & Me Maldives и Joy Island.“Туристы из России прямолинейны, иногда их просьбы нестандартны, мы не всегда можем их выполнить, и это их злит. Однако они быстро отходят и начинают снова дружелюбно общаться. Еще они не любят, когда их часто беспокоят, не всегда готовы к общению, – делится он наблюдениями за гостями из РФ. – Россияне не всегда говорят стандартные вежливые фразы, типа "спасибо", "доброе утро". Но мы поняли: это не значит, что они недовольны или грубы, просто такая культура”.Забывчивые и спонтанныеГости довольно часто забывают ценные или памятные вещи в сейфе или ящиках шкафов, рассказывает Ахмед Джихад. “В одном из наших отелей гости из России забыли очень ценный предмет – помолвочное кольцо с бриллиантом. По возвращении в Москву пара обнаружила пропажу, и они позвонили нам. К счастью, мы все нашли. Причем в сейфе, оно там в углу застряло. Мы серьезно относимся ко всем вещам гостей, потому что даже самые маленькие предметы могут быть памятными”, – говорит Джихад.Он вспоминает и другой случай: однажды гостья, приехавшая с мужем праздновать годовщину свадьбы, потеряла кольцо в море. “Мы мобилизовали всю команду из дайвинг-центра, искали украшение с металлоискателями. К счастью, там неглубоко и не было сильного течения: кольцо нашли, дама плакала от радости”.“Россия в наших бронированиях занимает четвертое место – после Франции, Австралии и Израиля. В 2023 году это объясняется в первую очередь таким трендом, как late booking. В условиях неопределенности россияне предпочитают переплатить за тур, но приобрести его ближе к дате и быть уверенными, что путешествие состоится. Тогда как европейцы, да и в целом клиенты со всего мира, готовы бронировать свои поездки чуть ли не за год”, – говорит Валерия Заруднева.Вспыхнувший в начале января конфликт между правительствами Мальдивского архипелага и Индии, в результате которого путешественники из последней массово отменяют брони в отелях островов, вряд ли приведет к дополнительному снижению цен для российских туристов, считают эксперты. Из-за роста конкуренции курорты и так уже делают множество спецпредложений. Так, отвечая на вопрос о скидках, Валерия Заруднева отметила, что Club Med открывает бронирование на следующий сезон раньше остальных, например, в марте этого года – уже можно выкупать зиму-2025. “Цены фиксируются в рублях, что удобно из-за постоянно меняющегося курса, а депозит составляет 20 процентов”, – говорит она.Алкоголь – не ввозить, кораллы – не вывозитьТуристы любят мальдивскую кухню, почти все блюда вкусные, уверяет Ахмед Джихад. Например, мас хуни – традиционный завтрак – намазка из тунца, кокоса, лука, чили, иногда лайм или рыбный паштет, ее едят с лепешкой чапати. “Используется очень много специй. Не все европейцы готовы к такому обилию острого и рыбы”, – замечает он.Из местных блюд Назима, сотрудница JW Marriott Maldives Resort & Spa рекомендует гарудию – что-то вроде ухи: готовится из запеченной или жареной рыбы, иногда добавляется лайм, чили, листья салата.Гостям важно знать о местных традициях: Мальдивы – мусульманская страна. Если посещать локальные острова и религиозные места, лучше надеть скромную одежду. Нельзя привозить с собой алкоголь – его конфискуют в аэропорту.Также нужно бережно относиться к окружающей природе. “Кораллы очень хрупкие, лучше их не трогать и на них не вставать, они так ломаются. Нельзя вывозить их или ракушки, их конфискуют”, – предупреждает Ахмед Джихад. При каждом отеле работает сувенирная лавка, там кораллы продаются обработанными. “Некоторые завозим из Таиланда или Индонезии”, – признается он."На курорте есть специальный сотрудник, который проводит лекции и мастер-классы для детей и взрослых о сохранении окружающей среды, а также программа по выращиванию кораллов", – говорит Валерия Заруднева. Гости курорта могут принять в ней участие: посадить коралл и внести вклад в сохранение природы островов.

https://ria.ru/20240110/maldivy-1920484433.html

https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html

мальдивы

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новости - туризм, мальдивы, индия, отдых на море, куда можно лететь