https://ria.ru/20240119/makeevka-1922393717.html

В центре Макеевки нашли обломки беспилотника

В центре Макеевки нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 19.01.2024

В центре Макеевки нашли обломки беспилотника

Остатки беспилотного летательного аппарата самолетного типа обнаружены в центре Макеевки, жилой дом получил повреждения, сообщил мэр города Владислав Ключаров в РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:11

2024-01-19T17:11

2024-01-19T17:11

специальная военная операция на украине

макеевка

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Остатки беспилотного летательного аппарата самолетного типа обнаружены в центре Макеевки, жилой дом получил повреждения, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. "По уточнённой информации, на месте происшествия в Центрально-Городском районе обнаружены остатки беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Жилой дом получил разрушения конструктивных элементов", - говорится в сообщении. Ранее мэр сообщал, что в 2.50 в Центрально-Городском районе Макеевки возле многоквартирного дома была обнаружена воронка. Сообщается, что инструментальное обследование жилого дома будет выполнено подрядной организацией, после чего будет принято решение по восстановительным работам. По его словам, работники "Коммунальника-15" выполняют работы по закрытию теплового контура в пострадавших квартирах. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240113/makeevka-1921177038.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, происшествия, донецкая народная республика