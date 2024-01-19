https://ria.ru/20240119/luna-1922430570.html

Японский модуль SLIM совершил посадку на Луну

Японский модуль SLIM совершил посадку на Луну - РИА Новости, 19.01.2024

Японский модуль SLIM совершил посадку на Луну

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) подтвердило, что лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну, с ним установлена связь, но его солнечные панели не... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:22

2024-01-19T20:22

2024-01-19T20:49

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) подтвердило, что лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну, с ним установлена связь, но его солнечные панели не вырабатывают электричество в данный момент."SLIM совершил посадку на Луну <...> SLIM связался со станцией на Земле <...> Однако его солнечная панель, по всей видимости, не вырабатывает электричество на данный момент, и, поскольку мы не можем вырабатывать электричество, операция проводится с использованием погруженных батарей", - сообщили на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале JAXA.В аэрокосмическом агентстве считают посадку лунного модуля удачной, если бы это было не так, произошло бы столкновения и функции модуля были бы повреждены. Там пообещали предоставить уточненные данные о SLIM на следующей неделе.Ранее агентство Киодо со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA передавало, что с первым японским лунным модулем SLIM поддерживается связь, вероятно, прилунение состоялось, но идут окончательные уточнения. Ранее в ходе трансляции аэрокосмического агентства изображение на экране показало по приборам прилунение модуля. Однако затем сообщалось, что ведутся уточнения, после чего планируется пресс-конференция. В настоящее время трансляция с пресс-конференции находится в режиме ожидания.В сентябре прошлого года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров.Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире во время запуска модуля, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить больше необходимой техники.SLIM несет два аппарата: LEV1 и LEV2. LEV1 будет заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

https://ria.ru/20240119/peregrine-1922242508.html

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космос - риа наука, луна, япония, в мире