https://ria.ru/20240119/luna-1922412545.html

Первый японский модуль SLIM высадился на Луну

Первый японский модуль SLIM высадился на Луну - РИА Новости, 19.01.2024

Первый японский модуль SLIM высадился на Луну

Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхности спутника Земли, прямую трансляцию ведет Японское аэрокосмическое агентство (JAXA). РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:27

2024-01-19T18:27

2024-01-19T19:00

наука

луна

земля

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922414791_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_119033f6fb04c8997a2ea6039474db6c.jpg

ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхности спутника Земли, прямую трансляцию ведет Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).Судя по показаниям на экране, уточняется реальная ситуация.Главной целью является не просто благополучное прилунение, но точность прилунения в заданной точке с погрешностью в 100 метров. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку на поверхности Луны других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.В сентябре прошлого года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров.Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире во время запуска модуля, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить больше необходимой техники.SLIM несет два аппарата: LEV1 и LEV2. LEV1 будет заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.

https://ria.ru/20240119/peregrine-1922242508.html

https://ria.ru/20240118/chernayadyra-1922024716.html

https://ria.ru/20240119/falcon-1922232701.html

луна

земля

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, япония