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ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина - РИА Новости, 19.01.2024
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12:03 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/lenin-1922302977.html
ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина
ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина - РИА Новости, 19.01.2024
ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина
Треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:03
2024-01-19T12:03
общество
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
вциом
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Политический лидер 20 века скончался 21 января 1924 года. Согласно предоставленным данным, 30% россиян на вопрос, как следует поступить с телом Ленина, ответили, что нужно перезахоронить на кладбище как можно скорее. При этом в 2011 году доля респондентов с таким мнением составляла 43%. Также чуть больше четверти опрошенных (27%) на сегодня ответили, что поддерживают перезахоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, 13 лет назад таких респондентов было 18%. Треть россиян (33%) считают, что тело нужно оставить в мавзолее, против 29% в 2011 году, затруднились с ответом 10%. Кроме того, 32% россиян ответили, что необходимо принять в самое ближайшее время решение о дальнейшем пребывании тела Ленина в Мавзолее, 55% - сторонники мнения о том, что лучше отложить принятие решения по этому вопросу. Затруднились с ответом 13%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html
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общество, россия, владимир ленин (владимир ульянов), вциом
Общество, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), ВЦИОМ
ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина

ВЦИОМ: треть россиян считает, что нужно перезахоронить Ленина как можно скорее

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник ФСО у мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Сотрудник ФСО у мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудник ФСО у мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Политический лидер 20 века скончался 21 января 1924 года.
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Голограмма Ленина выступила на съезде Комсомола
27 октября 2023, 11:29
Согласно предоставленным данным, 30% россиян на вопрос, как следует поступить с телом Ленина, ответили, что нужно перезахоронить на кладбище как можно скорее. При этом в 2011 году доля респондентов с таким мнением составляла 43%. Также чуть больше четверти опрошенных (27%) на сегодня ответили, что поддерживают перезахоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, 13 лет назад таких респондентов было 18%. Треть россиян (33%) считают, что тело нужно оставить в мавзолее, против 29% в 2011 году, затруднились с ответом 10%.
Кроме того, 32% россиян ответили, что необходимо принять в самое ближайшее время решение о дальнейшем пребывании тела Ленина в Мавзолее, 55% - сторонники мнения о том, что лучше отложить принятие решения по этому вопросу. Затруднились с ответом 13%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Владимир Ленин. Петроград, январь 1918 г. - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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30 августа 2023, 06:21
 
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