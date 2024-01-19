https://ria.ru/20240119/lenin-1922302977.html

ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина

ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина - РИА Новости, 19.01.2024

ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина

Треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:03

2024-01-19T12:03

2024-01-19T12:03

общество

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

вциом

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Политический лидер 20 века скончался 21 января 1924 года. Согласно предоставленным данным, 30% россиян на вопрос, как следует поступить с телом Ленина, ответили, что нужно перезахоронить на кладбище как можно скорее. При этом в 2011 году доля респондентов с таким мнением составляла 43%. Также чуть больше четверти опрошенных (27%) на сегодня ответили, что поддерживают перезахоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, 13 лет назад таких респондентов было 18%. Треть россиян (33%) считают, что тело нужно оставить в мавзолее, против 29% в 2011 году, затруднились с ответом 10%. Кроме того, 32% россиян ответили, что необходимо принять в самое ближайшее время решение о дальнейшем пребывании тела Ленина в Мавзолее, 55% - сторонники мнения о том, что лучше отложить принятие решения по этому вопросу. Затруднились с ответом 13%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир ленин (владимир ульянов), вциом