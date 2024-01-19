https://ria.ru/20240119/legion-1922426288.html

Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ

Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024

Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ

На Украине воюют бывшие и действующие служащие Иностранного легиона, сообщил член подразделения, француз по имени Франк в интервью газете Times. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:56

2024-01-19T19:56

2024-01-19T20:32

специальная военная операция на украине

франция

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На Украине воюют бывшие и действующие служащие Иностранного легиона, сообщил член подразделения, француз по имени Франк в интервью газете Times. По данным газеты, "хотя никаких официальных данных Франция не обнародовала, считается, что многие из бывших и действующих легионеров отправились воевать на Украину". "Я приехал на Украину, не заручившись ничем иным, кроме как песней легиона, и с тех пор я никогда не возвращался домой", — рассказал 50-летний Франк. По его словам, из всех наемников, кого он знал с начала конфликта на Украине, осталось только четверо. "Большинство ребят, которых я знал, либо вернулись домой, либо были убиты", — сказал член легиона.Он рассказывает, что воевал в рядах украинского "иностранного легиона" в разных местах, и считает, что этот конфликт не имеет равных по интенсивности. "Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут <...> хуже, чем все, что мы видели раньше", - заявляет Франк. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.

https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html

https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922401734.html

франция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, украина, россия, вооруженные силы украины