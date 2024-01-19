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Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 19.01.2024 (обновлено: 20:32 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/legion-1922426288.html
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
На Украине воюют бывшие и действующие служащие Иностранного легиона, сообщил член подразделения, француз по имени Франк в интервью газете Times. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:56
2024-01-19T20:32
специальная военная операция на украине
франция
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На Украине воюют бывшие и действующие служащие Иностранного легиона, сообщил член подразделения, француз по имени Франк в интервью газете Times. По данным газеты, "хотя никаких официальных данных Франция не обнародовала, считается, что многие из бывших и действующих легионеров отправились воевать на Украину". "Я приехал на Украину, не заручившись ничем иным, кроме как песней легиона, и с тех пор я никогда не возвращался домой", — рассказал 50-летний Франк. По его словам, из всех наемников, кого он знал с начала конфликта на Украине, осталось только четверо. "Большинство ребят, которых я знал, либо вернулись домой, либо были убиты", — сказал член легиона.Он рассказывает, что воевал в рядах украинского "иностранного легиона" в разных местах, и считает, что этот конфликт не имеет равных по интенсивности. "Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут &lt;...&gt; хуже, чем все, что мы видели раньше", - заявляет Франк. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922401734.html
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франция, в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Франция, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ

Член Иностранного легиона рассказал, как французы воюют в рядах ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На Украине воюют бывшие и действующие служащие Иностранного легиона, сообщил член подразделения, француз по имени Франк в интервью газете Times.
По данным газеты, "хотя никаких официальных данных Франция не обнародовала, считается, что многие из бывших и действующих легионеров отправились воевать на Украину".
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"Я приехал на Украину, не заручившись ничем иным, кроме как песней легиона, и с тех пор я никогда не возвращался домой", — рассказал 50-летний Франк.
По его словам, из всех наемников, кого он знал с начала конфликта на Украине, осталось только четверо.
"Большинство ребят, которых я знал, либо вернулись домой, либо были убиты", — сказал член легиона.
Он рассказывает, что воевал в рядах украинского "иностранного легиона" в разных местах, и считает, что этот конфликт не имеет равных по интенсивности.
"Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут <...> хуже, чем все, что мы видели раньше", - заявляет Франк.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума РФ, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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