https://ria.ru/20240119/lavrov-1922236984.html

Американский разведчик осадил украинского политика за слова про Лаврова

Американский разведчик осадил украинского политика за слова про Лаврова - РИА Новости, 19.01.2024

Американский разведчик осадил украинского политика за слова про Лаврова

Позиция главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля по Украине политически обоснована, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:22

2024-01-19T03:22

2024-01-19T08:51

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сергей лавров

скотт риттер

антон геращенко

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Позиция главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля по Украине политически обоснована, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Экс-заместитель главы МВД Украины и бывший депутат Рады Антон Геращенко в своем микроблоге прокомментировал речь Лаврова о спецоперации, заявив, что российская культура якобы основана исключительно на негативных аспектах."Что такое русская культура? Почти все, чего нет у ваших собратьев-бандеровцев: интеллектуальная основа (Толстой, Пушкин, Достоевский и прочие), художественное звучание (Чайковский, Рахманинов, Шостакович и другие), этическая корректность (православная вера), историческая достоверность (нет разрушения памятников и искусственно созданной истории)", — ответил на выпад Геращенко Риттер.Он добавил, что культура России обоснована политически, в отличие от "бандеровской".Во время ежегодной конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году Лавров отметил, что спецоперация оказала влияние на российское общество —сплотила его и очистила от людей, которые не ощущали свою причастность к русской истории и культуре.

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922093991.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, скотт риттер, антон геращенко, вооруженные силы сша